Вікторія Маремуха, фіналістка популярного реаліті "Супермодель по-українськи" показала своїм підписникам результати годин, проведених у спортзалі. Дівчина виклала в мережу фото, на якому вона позує повністю оголеною. Відзначимо, що її старання не були марними.

На Men 24 з'явилась чергова порція краси. Цього разу під нашим прицілом фіналістка популярного шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха.

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Модель зізналась, що до цього ніколи не знімалась повністю оголеною: "Моя перша фотосесія в стилі ню. І мені сподобалося..."

Над світлинами Вікторії Маремухи працювала фотографка Ірина Руль. Дівчина зізнається, що модель покорила її. Тож ми поділимось не лише кадром, який виклала фіналістка шоу, а й кадрами, які на своїй сторінці опублікувала мисткиня, котра працювала з нею.

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До слова, відверте фото Вікторії Маремухи надзвичайно припало до душі її підписникам. Вони просто не могли стримувати захвату:

"Шалено красиве тіло і фото",

"Красиве фото. І не виглядає вульгарно. Мистецтво. Стільки краси, ніжності, загадковості",

"Оооо, гаряче принесли",

"Єдиний мінус цього фото, що воно в інстаграмі, а не на обкладинці якось глянцю типу Maxim чи Playboy".

Ми тут сидимо заворожені цією красою та не знаємо, що ще можна додати. Хіба нагадаємо, що Віка та Іра заслуговують на лайки від тебе!