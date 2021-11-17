Не став винятком і цей раз, адже Сабріна Лаурензана потішила підписників спекотними фотографіями. На них модель позує у крихітній сукні з надзвичайно глибоким розрізом. У ньому, до слова, цілком можна втопитися.

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Не дивно, що під публікацією красуні назбиралося чимало лайків і коментарів. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже можеш вдосталь намилуватися порцією спокуси разом з Men 24:

"Ти просто надзвичайна";

"Як завжди, на висоті";

"Я в захваті від твого стилю. Блискуча королева";

"Красива та стильна жінка";

"Через тебе я досі не видалився з інстаграму";

"Сабріна, яка ж ти бездоганна";

"Моя королева";

"Мама рідна, яка ж ти красива".



Сабріна Лаурензана знялася у відвертій сукні / Фото з інстаграму Лаурензани



Сабріна Лаурензана знялася у відвертій сукні / Фото з інстаграму Лаурензани



Сабріна Лаурензана знялася у відвертій сукні / Фото з інстаграму Лаурензани



Сабріна Лаурензана знялася у відвертій сукні / Фото з інстаграму Лаурензани



Сабріна Лаурензана знялася у відвертій сукні / Фото з інстаграму Лаурензани

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Сабріна Лаурензана викликає непідробний захват. Тож було б дивно не закликати тебе підписатися на модель. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно публікує на своєму інстаграмі.