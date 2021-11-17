Не стал исключением и этот раз, ведь Сабрина Лаурензана порадовала подписчиков жаркими фотографиями. На них модель позирует в крошечном платье с очень глубоким разрезом. В нем, к слову, вполне можно утонуть.

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Неудивительно, что под публикацией красотки собралось немало лайков и комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже можешь вдоволь налюбоваться порцией искушения вместе с Men 24:

"Ты просто потрясающая";

"Как всегда, на высоте";

"Я в восторге от твоего стиля. Блестящая королева";

"Красивая и стильная женщина";

"Из-за тебя я до сих пор не удалился с инстаграма";

"Сабрина, какая же ты безупречна";

"Моя королева";

"Мама родная, какая ты красивая".



Сабрина Лаурензана снялась в откровенном платье / Фото с инстаграма Лаурензаны



Сабрина Лаурензана снялась в откровенном платье / Фото с инстаграма Лаурензаны



Сабрина Лаурензана снялась в откровенном платье / Фото с инстаграма Лаурензаны



Сабрина Лаурензана снялась в откровенном платье / Фото с инстаграма Лаурензаны



Сабрина Лаурензана снялась в откровенном платье / Фото с инстаграма Лаурензаны

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