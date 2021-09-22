На ефектному кадрі Сара Андервуд позує топлес у прозорих штанах, які виграшно підкреслюють її пружні сідниці. Не дивно, що фото шалено припало до душі її прихильникам в інстаграмі.

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За лічені години світлину Сари Андервуд вподобали понад 50 тисяч користувачів мережі. А ще вони залишили шалену кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти просто магічна";

"Зачіска принцеси Леї";

"Люблю тебе, Сара";

"Такою має бути справжня краса";

"Круте фото";

"Від тебе просто неможливо відірвати погляду";

"Приголомшливі краєвиди";

"Привіт, королево!".



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Нам теж шалено подобається Сара Андервуд. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже спекотно, тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Гарантуємо, ти будеш у захваті від фото, які вона регулярно публікує.