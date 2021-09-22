На ефектному кадрі Сара Андервуд позує топлес у прозорих штанах, які виграшно підкреслюють її пружні сідниці. Не дивно, що фото шалено припало до душі її прихильникам в інстаграмі.

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За лічені години світлину Сари Андервуд вподобали понад 50 тисяч користувачів мережі. А ще вони залишили шалену кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Ти просто магічна";
  • "Зачіска принцеси Леї";
  • "Люблю тебе, Сара";
  • "Такою має бути справжня краса";
  • "Круте фото";
  • "Від тебе просто неможливо відірвати погляду";
  • "Приголомшливі краєвиди";
  • "Привіт, королево!".

Сара Андервуд знялася топлес посеред пустелі
Сара Андервуд виклала гаряче фото, зроблене посеред пустелі / Фото з інстаграму Андервуд

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Нам теж шалено подобається Сара Андервуд. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже спекотно, тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Гарантуємо, ти будеш у захваті від фото, які вона регулярно публікує.