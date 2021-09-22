На эффектном кадре Сара Андервуд позирует топлес в прозрачных штанах, которые выигрышно подчеркивают ее упругие ягодицы. Неудивительно, что фото безумно пришлось по душе ее поклонникам в инстаграме.
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За считанные часы фотографию Сары Андервуд облюбовали более 50 тысяч пользователей сети. А еще они оставили безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты просто магическая";
- "Прическа принцессы Леи";
- "Люблю тебя, Сара";
- "Такой должна быть настоящая красота";
- "Крутое фото";
- "От тебя просто невозможно оторвать взгляда";
- "Потрясающие виды";
- "Привет, королева!".
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Нам тоже безумно нравится Сара Андервуд. На ее странице в инстаграме всегда очень жарко, поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Гарантируем, ты будешь в восторге от фото, которые она регулярно публикует.