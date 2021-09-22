На эффектном кадре Сара Андервуд позирует топлес в прозрачных штанах, которые выигрышно подчеркивают ее упругие ягодицы. Неудивительно, что фото безумно пришлось по душе ее поклонникам в инстаграме.

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За считанные часы фотографию Сары Андервуд облюбовали более 50 тысяч пользователей сети. А еще они оставили безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты просто магическая";

"Прическа принцессы Леи";

"Люблю тебя, Сара";

"Такой должна быть настоящая красота";

"Крутое фото";

"От тебя просто невозможно оторвать взгляда";

"Потрясающие виды";

"Привет, королева!".



Сара Андервуд выложила горячее фото, сделанное посреди пустыни / Фото с инстаграма Андервуд

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