Не дивно, що прихильники Сінді Мелло у захваті від її спокусливих форм. Про це свідчать не лише тисячі лайків під публікацією моделі, а й шалена кількість коментарів.
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"Ще 2 дні до відпустки", – написала вона під публікацією.
Ох, хотіли б ми теж зараз відправитися у відпустку. А поки залишається лише мріяти та насолоджуватися гарячими фотографіями Сінді Мелло. Традиційно лови найкращі коментарі, які залишили під постом нашої героїні:
- "Ти просто надзвичайно приголомшлива";
- "Яка ж ти красива";
- "Я закоханий у тебе";
- "Від твоїх ніжок просто неможливо відірвати погляду";
- "Твоя бездоганність не знає меж";
- "Чарівні фото. Ти просто надзвичайна";
- "Феноменальна жінка";
- "Сінді, яка ж ти сексуальна".
Сінді Мелло у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мелло
Сінді Мелло у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мелло
Сінді Мелло у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мелло
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