Не дивно, що прихильники Сінді Мелло у захваті від її спокусливих форм. Про це свідчать не лише тисячі лайків під публікацією моделі, а й шалена кількість коментарів.

Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті

"Ще 2 дні до відпустки", – написала вона під публікацією.

Ох, хотіли б ми теж зараз відправитися у відпустку. А поки залишається лише мріяти та насолоджуватися гарячими фотографіями Сінді Мелло. Традиційно лови найкращі коментарі, які залишили під постом нашої героїні:

"Ти просто надзвичайно приголомшлива";

"Яка ж ти красива";

"Я закоханий у тебе";

"Від твоїх ніжок просто неможливо відірвати погляду";

"Твоя бездоганність не знає меж";

"Чарівні фото. Ти просто надзвичайна";

"Феноменальна жінка";

"Сінді, яка ж ти сексуальна".



Сінді Мелло у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мелло



Сінді Мелло у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мелло



Сінді Мелло у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мелло

Це цікаво Злата Огнєвіч знялася у мереживній білизні: гарячі фото "Холостячки"

Ми рекомендуємо підписатися на Сінді Мелло в інстаграмі. Це дозволить тобі регулярно насолоджуватися гарячими фото, які модель викладає в мережі. Повір, на тебе очікує ще дуже і дуже багато публікацій, які позбавлять сну та спокою.