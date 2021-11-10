На серії фото, які Злата Огнєвіч виклала на своєму інстаграмі, вона позує у комплекті мереживної спідньої білизни. Від цих кадрів просто неможливо відірвати погляду.

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Сам пост красуня присвятила чоловікам. Але ми настільки сильно залипли на фотографіях співачки, що до тексту так і не дійшли. Не дивно, що публікація зібрала понад 24 тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Ти надзвичайно гаряча";
  • "Злата, ти просто неймовірна";
  • "Спричинила справжню пожежу в мережі";
  • "Ти нагадуєш витвір мистецтва";
  • "Шикарні фотографії";
  • "Ти дуже зваблива";
  • "Сексуальна й небезпечна";
  • "Одне з цих фото поставлю собі на заставку";
  • "Красива та сильна жінка. Захоплююся вами";
  • "Злата, ти хочеш, щоб усі чоловіки з розуму зійшли?".

Злата Огнєвіч знялася у білизні
Злата Огнєвіч знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Огнєвіч

Злата Огнєвіч знялася у білизні
Злата Огнєвіч знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Огнєвіч

Злата Огнєвіч знялася у білизні
Злата Огнєвіч знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Огнєвіч

Злата Огнєвіч знялася у білизні
Злата Огнєвіч знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Огнєвіч

Злата Огнєвіч знялася у білизні
Злата Огнєвіч знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Огнєвіч

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