На серії фото, які Злата Огнєвіч виклала на своєму інстаграмі, вона позує у комплекті мереживної спідньої білизни. Від цих кадрів просто неможливо відірвати погляду.

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Сам пост красуня присвятила чоловікам. Але ми настільки сильно залипли на фотографіях співачки, що до тексту так і не дійшли. Не дивно, що публікація зібрала понад 24 тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти надзвичайно гаряча";

"Злата, ти просто неймовірна";

"Спричинила справжню пожежу в мережі";

"Ти нагадуєш витвір мистецтва";

"Шикарні фотографії";

"Ти дуже зваблива";

"Сексуальна й небезпечна";

"Одне з цих фото поставлю собі на заставку";

"Красива та сильна жінка. Захоплююся вами";

"Злата, ти хочеш, щоб усі чоловіки з розуму зійшли?".



Злата Огнєвіч знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Огнєвіч



Злата Огнєвіч знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Огнєвіч



Злата Огнєвіч знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Огнєвіч



Злата Огнєвіч знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Огнєвіч



Злата Огнєвіч знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Огнєвіч

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