На гарячих фото, які опублікувала Сінді Прадо, вона знялася в еротичному образі. Певної ефектності кадрам додав скутер, який ідеально доповнив загальну картину. Тож не дивно, що прихильники моделі буквально засипали її лайками та коментарями.
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"Улюблена зйомка з Тоскани", – написала вона під публікацією.
Прихильники Сінді Прадо були максимально щедрими на коментарі. Вони не лише оспівували спокусливі кадри, а й надзвичайну вроду моделі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти надзвичайно красива";
- "Справжня богиня";
- "Які ж круті твої нові фотографії";
- "Ти дуже і дуже красива";
- "Від твоєї сексуальності просто неможливо відірвати погляду";
- "Я люблю тебе, Сінді";
- "Ти приголомшлива крихітка";
- "Твоя врода заворожує".
Сінді Прадо знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Прадо
Сінді Прадо знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Прадо
Сінді Прадо знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Прадо
Сінді Прадо знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Прадо
Сінді Прадо знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Прадо
Сінді Прадо знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Прадо
Сінді Прадо знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Прадо
Сінді Прадо знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Прадо
Сінді Прадо знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Прадо
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Ефектна зйомка Сінді Прадо подобається усім без винятку. Тож ми рекомендуємо тобі підписатися на модель. Ти ж не хочеш проґавити свіженьку порцію гаряченького від красуні?