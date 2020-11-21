Українська модель Віка Маремуха знялася повністю голою: гаряче фото 18+
31-річна модель Віка Маремуха, котру ми також знаємо як фіналістку проєкту "Супермодель по-українськи 2", знялася в стилі ню. Гаряче фото модель виклала на своїй сторінці в інстаграмі. Насолоджуйся спокусливими вигинами красуні на Men 24.
На своїй сторінці в інстаграмі Віка Маремуха виклала черговий гарячий кадр. На ньому модель позує оголеною. Єдине, що є на ній з одягу, – рукавички та ботфорти. Це фото ми на Men 24 просто не могли оминути увагою!
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Своїх прихильників в мережі Віка спитала, чи не вульгарним є цей кадр. Виявилося, що всі в один голос зауважили, що фото просто неймовірне, як і сама Маремуха. Ми не будемо тебе довго маринувати. Насолоджуйся розкішними вигинами 31-річної моделі!
Віка Маремуха знялася оголеною / Фото vicky_mare
Підписники Віки просто заворожені її красою та розкішним тілом. Тож не дивно, що вони буквально засипали її компліментами та переконували модель, що у таких світлинах немає нічого вульгарного. Сам почитай:
- "Просто богиня";
- "О, Боже мій! Це просто екстаз для мого зору";
- "Це щось неймовірне";
- "Це дуже красиво. І вульгарністю не пахне. Це мистецтво";
- "Воу-воу, викликайте пожежників";
- "Дуже красиво та сексуально";
- "Нереально круто";
- "У мене немає слів. Ти ідеальна";
- "Які вигини";
- "Хочемо більше. Де посилання на патреон?"
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Віка Маремуха з кожною зйомкою вражає все більше й більше. Дарма ж її Сергій Нікітюк у "Супермодель по-українськи 2" недолюблював. Вона – шикарна та заслуговує не лише на твій лайк, а й підписку!
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