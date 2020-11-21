31-летняя модель Вика Маремуха, которую мы также знаем как финалистку проекта "Супермодель по-украински 2", снялась в стиле ню. Горячее фото модель выложила на своей странице в инстаграме. Наслаждайся соблазнительными изгибами красавицы на Men 24.

На своей странице в инстаграме Вика Маремуха выложила очередной горячий кадр. На нем модель позирует обнаженной. Единственное, что на ней из одежды, – перчатки и ботфорты. Это фото мы на Men 24 просто не могли обойти вниманием!

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Своих поклонников в сети Вика спросила, не вульгарным ли есть этот кадр. Оказалось, что все в один голос отметили, что фото просто невероятное, как и сама Маремуха. Мы не будем тебя долго мариновать. Наслаждайся роскошными изгибами 31-летней модели!



Вика Маремуха снялась обнаженной / Фото vicky_mare

Подписчики Вики просто заворожены ее красотой и роскошным телом. Неудивительно, что они буквально засыпали ее комплиментами и убеждали модель, что в таких фотографиях нет ничего пошлого. Сам почитай:

"Просто богиня";

"О, Боже мой! Это просто экстаз для моего зрения";

"Это что-то невероятное";

"Это очень красиво. И пошлостью не пахнет. Это искусство";

"Воу-воу, вызывайте пожарных";

"Очень красиво и сексуально";

"Невозможно круто";

"У меня нет слов. Ты идеальная";

"Какие изгибы";

"Хотим больше. Где ссылки на патреон?"

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