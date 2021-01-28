Байк дня: кастомери з Буенос-Айреса подарували нове життя Honda CX500

Honda CX500 стала одним з популярних японських байків, які потрапляють до рук кастомерів. Патрісіо Джермано з Буенос-Айреса одному з таких мотоциклів вирішив подарувати нове життя. Байк потребував ремонту, але майстер вирішив не обмежуватися цим!

Джерело: Bike EXIF

Патрісіо керує майстернею Invader Cycle Company у Сан-Мартіні, у столичному регіоні Буенос-Айреса.

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Його сильна сторона – чоппери, але він готовий працювати над будь-яким стилем збірки. Не стали винятками й кафе-рейсери, як ось цей.

Якщо його спитати, чому він береться за будь-які мотоцикли, то його відповідь буде вкрай проста.

Ну, тому що у нього два колеса. І коли замовник дає мені свободу робити те, що я хочу, тоді з'являються кращі результати. Тому, що байк у результаті виглядає "цілим",

– зауважує Джермано.

Цей CX500 1979 року випуску замовили для легких аварійно-рятувальних робіт, але незабаром ця робота розрослася.

Раніше байк був модифікований, і клієнт хотів виправити деякі механічні проблеми, а також замінити підрамник і сидіння. Але потім він вирішив, що хоче все переробити,

– додав Патрісіо.



Honda CX500 зробили для аварійно-рятувальних служб

Він, щоправда, віддає перевагу будуванню байків з нуля. Але цього разу клієнт попросив зберегти хоча б частину стандартного CX500. Тож майстер вирішив зосередити свою енергію на тонших змінах, які подарують мотоциклу характер.

Патрісіо дійсно вдалося спорудити щось класичне, завдяки розумному прищеплюванню та внесенню правок. На прохання клієнта він зберіг запасний бак, але трохи підняв його ззаду, щоб вирівняти. Потім він побудував абсолютно новий підрамник з заокругленим заднім кожухом у формі руки.



Власник попросив удосконалити старий Honda CX500, а не створювати щось нове

Сидіння висувається, відкриваючи зроблену на замовлення коробку з електрообладнанням. І його можна замінити на зручне для пасажирів сидіння разом з пригвинченими до нього підніжками. Тримач номерного знака виглядає як стандартна деталь, але насправді він виготовлений за індивідуальним замовленням. Він зроблений з деталей, вирізаних лазером, і спроєктований так, що його можна складати.



Під висувним сидінням ховається коробка з електрообладнанням

Ця Honda не лише відрізняється класичним силуетом, але й бездоганною поставою. Патрісіо встановив новий комплект вилок і хомутів Suzuki Hayabusa, видаливши сліди лиття з нижньої трійки та пофарбувавши комплект порошковою фарбою у чорний колір. Пара контрейлерних амортизаторів Öhlins утримує все на місці.

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Колеса – 16-дюймові від Harley-Davidson, а задня частина сильно модифікована для роботи з валом приводу Honda. Передні гальмівні супорти Tokico теж він Busa, але вони були зачищені, пофарбовані у чорний колір і зібрані заново з обладнанням з нержавіючої сталі та новими лініями. Заднє гальмо – вінтажна установка NOS Brembo, а ротори на обох кінцях – нестандартні.



Байк отримав 16-колісні колеса від Harley-Davidson

Дотримуючись свого початкового плану, Патрісіо переробив Honda навколо набору компонентів Motogadget. Він вибрав їхній контролер mo.unit з підтримкою Bluetooth і встановив разом з ними нову літієво-полімерну батарею і регулятор напруги Mosfet.

У кабіні – спідометр Motogadget, запалювання без ключа, ручки, перемикачі та дзеркала заднього виду. Патрісіо зробив свої власні кліпси на затискачах Hayabusa, щоб можна було прокласти внутрішню проводку. Фара має динамік JW від Cognito Moto, а ззаду є набір комбінованих світлодіодних сигналів повороту і задніх ліхтарів Motogadget.



Для водія доступне запалювання без ключа

Інші нестандартні штрихи містять нову алюмінієву кришку радіатора зі стільниковим екраном, виготовлену Hidden Custom. Вихлопні глушники – класичні зворотні конуси від GD Motocicletas, а повітряний короб був замінений парою фільтрів K & N. Buenos Aires Choppers подбали про налаштування, щоб всі зміни добре поєднувалися одна з одною.

Коли все було на місці, CX500 розібрали, щоб його рама пройшла піскоструминне очищення та порошкове фарбування. Патрісіо зробив менші деталі у чорному матовому кольорі і замінив усе обладнання деталями з нержавіючої сталі. Сам же байк отримав розкішне чорне забарвлення, над яким працював Kustom Planet, а оббивку виготовили хлопці з Only Custom Seat.



Байк отримав розкішне чорне забарвлення від Kustom Planet

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Немає жодної недоречної деталі, яка вибивається. Цей CX500 – просто кафе-рейсер з ідеальними пропорціями, убивчою стійкістю та добре продуманим списком запчастин. Ми вважаємо, що дуже крутий вийшов байк для рятувальної роботи!

Усі фото Alejo Pichot