Хлопці з французького ательє подарували нове життя мотоциклу Moto Guzzi. Вони переосмислили 1000 SP, який тепер поєднує в собі традиційні та неортодоксальні елементи стилю, щоб домогтися більшого ефекту. Дивися на Men 24, наскільки крутим зробили Moto Guzzi 1000 SP, який сподобається фанатам "Термінатора".

Над байком працював Самуель Агіар, талановитий хлопець, який займається дизайном меблів і мотоциклів. Він керує майстернею Shiny Hammer у Сен-Кантені, містечку неподалік кордону з Бельгією на півночі Франції. Дивися круті фото байка Moto Guzzi 1000 SP на Men 24!

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Цей байк заснований на моделі 1000 SP 1981 року. Велосипед-донор розбився, і переднє колесо практично застрягло у двигуні. Я повинен був зробити байк "прямим", перш ніж робити які-небудь модифікації. До речі, у двигуні зламався тільки генератор,

– зауважив Самуель.



Основою мотоцикла став Moto Guzzi 1000 SP 1981 року

Spada, як його називали, свого часу був відмінним байком. У нього чудова керованість, інтегрована гальмівна система та можливість подорожувати протягом дня без втоми як для водія, так і для мотоцикла. Розслаблений V-подібний двоциліндровий двигун передавав близько 70 коней на традиційний валовий привід Guzzi. Тож байк годинами міг рухатися зі швидкістю 160 кілометрів на годину.

Моя ідея полягала в тому, щоб почати з "відомого" стилю паливного бака, а потім зробити переднє крило трохи незвичнішим. Я хотів щось на кшталт "дивного кафе-рейсера",

– розповів Самуель.

Це особиста розробка, тому він мав можливість вивчити кілька ідей. Він завжди говорить собі, що збирається продати проєкт, над яким працює, але потім закохується у нього. Він зберігає більшість своїх збірок, оскільки всі вони абсолютно різні.

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Самуель ретельно перевірив й перебрав двигун. Вихлопну систему з нержавіючої сталі виготовили за індивідуальним замовленням, з двома прямими трубами. Всередині них встановлені перегородки, які дозволяють понизити рівень шуму.

Вилка байка стокова, але відремонтована, трохи занижена та модернізована з гальмами Brembo. Стандартні 18-дюймові колеса Mag замінили виготовленими на замовлення ободами Morad зі спицями того ж діаметру. Вони взуті у свіжий комплект шин Avon Roadrider AM26.

Кузов повністю новий і виготовлений з алюмінію. Форми бака й обтічника (у комплекті з фарами для скутера Peugeot Ludix) ідеально підібрані. На металоконструкціях немає фарби, щоб приховати недоліки.

Я думав про чорну або сіру фарбу, але вирішив просто почистити її та нанести прозорий лак,

– говорить Самуель.

Необроблений метал – складний варіант, тому що сховати недоліки ніде. Але саме це стало візитною карткою байка.



Необроблений метал – справжня родзинка байка

Усі фото Shiny Hammer

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