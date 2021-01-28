Honda CX500 стала одним из популярных японских мотоциклов, которые попадают в руки кастомеров. Патрисио Джермано из Буэнос-Айреса одному из таких мотоциклов решил подарить новую жизнь. Байк нуждался в ремонте, но мастер решил не ограничиваться этим!

Источник: Bike EXIF

Патрисио руководит мастерской Invader Cycle Company в Сан-Мартине, в столичном регионе Буэнос-Айреса.

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Его сильная сторона – чопперы, но он готов работать над любым стилем сборки. Не стали исключением и кафе-рейсеры, как вот этот.

Если его спросить, почему он берется за любые мотоциклы, то его ответ будет крайне прост.

Ну, потому что у него два колеса. И когда заказчик дает мне свободу делать то, что я хочу, тогда появляются лучшие результаты. Потому что байк в результате выглядит "целым",

– говорит Джермано.

Этот CX500 1979 года выпуска заказали для легких аварийно-спасательных работ, но вскоре эта работа разрослась.

Ранее байк был модифицирован, и клиент хотел исправить некоторые механические проблемы, а также заменить подрамник и сиденья. Но потом он решил, что хочет все переделать,

– добавил Патрисио.



Honda CX500 сделали для аварийно-спасательных служб

Он, правда, предпочитает построению мотоциклов с нуля. Но на этот раз клиент попросил сохранить хотя бы часть стандартного CX500. Поэтому мастер решил сосредоточить свою энергию на более тонких изменениях, которые подарят мотоциклу характер.

Патрисио действительно удалось соорудить нечто классическое, благодаря разумному привитию и внесению правок. По просьбе клиента он сохранил запасной бак, но приподнял его сзади, чтобы выровнять. Затем он построил совершенно новый подрамник с закругленным задним кожухом в форме руки.



Владелец попросил усовершенствовать старый Honda CX500, а не создавать что-то новое

Сиденья выдвигается, открывая сделанную на заказ коробку с электрооборудованием. И его можно заменить на удобное для пассажиров сиденья вместе с привинченными к нему подножками. Держатель номерного знака выглядит как стандартная деталь, но на самом деле он изготовлен по индивидуальному заказу. Он сделан из деталей, вырезанных лазером, и спроектирован так, что его можно складывать.



Под выдвижным сиденьем скрывается коробка с электрооборудованием

Эта Honda не только отличается классическим силуэтом, но и безупречной осанкой. Патрисио установил новый комплект вилок и хомутов Suzuki Hayabusa, удалив следы литья с нижней тройки и покрасив комплект порошковой краской в ​​черный цвет. Пара контрейлерных амортизаторов Öhlins удерживает все на месте.

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Колеса – 16-дюймовые от Harley-Davidson, а задняя часть сильно модифицирована для работы с валом привода Honda. Передние тормозные суппорты Tokico тоже он Busa, но они были зачищены, окрашенные в черный цвет и собраны заново с оборудованием из нержавеющей стали и новыми линиями. Задний тормоз – винтажная установка NOS Brembo, а роторы на обоих концах – нестандартные.



Байк получил 16-колесные колеса от Harley-Davidson

Следуя своему первоначальному плану, Патрисио переделал Honda вокруг набора компонентов Motogadget. Он выбрал их контроллер mo.unit с поддержкой Bluetooth и установил с ними новую литиево-полимерную батарею и регулятор напряжения Mosfet.

В кабине – спидометр Motogadget, зажигание без ключа, ручки, переключатели и зеркала заднего вида. Патрисио сделал свои собственные клипсы на зажимах Hayabusa, чтобы можно было проложить внутреннюю проводку. Фара имеет динамик JW от Cognito Moto, а сзади есть набор комбинированных светодиодных сигналов поворота и задних фонарей Motogadget.



Для водителя доступно зажигания без ключа

Другие нестандартные штрихи содержат новую алюминиевую крышку радиатора с сотовым экраном, изготовленную Hidden Custom. Выхлопные глушители – классические обратные конусы от GD Motocicletas, а воздушный короб был заменен парой фильтров K & N. Buenos Aires Choppers позаботились о настройках, чтобы все изменения хорошо сочетались друг с другом.

Когда все было на месте, CX500 разобрали, чтобы его рама прошла пескоструйную очистку и порошковую покраску. Патрисио сделал меньше детали в черном матовом цвете и заменил все оборудование деталями из нержавеющей стали. Сам же байк получил роскошную черную окраску, над которой работал Kustom Planet, а обивку изготовили ребята из Only Custom Seat.



Байк получил роскошную черную окраску от Kustom Planet

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Нет ни одной неуместной детали, которая выбивается. Этот CX500 – просто кафе-рейсер с идеальными пропорциями, убийственной устойчивостью и хорошо продуманным списком запчастей. Мы считаем, что очень крутой вышел байк для спасательной работы!