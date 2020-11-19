Якось уже так повелося, що електровелосипеди пов'язують лише з ледачими людьми, які не люблять крутити педалі. Втім, науковці вирішили перевірити, чи може катання на електровелосипеді замінити тренування. Розповідаємо на Men 24, до яких висновків дійшли науковці з Цюрихського університету.

За електровелосипедами ось уже кілька років тягнеться шлейф транспорту для ледачих. Здавалося б, сів, натиснув на кнопочку та поїхав. Але науковці вирішили перевірити, чи може цей вид транспорту замінити нам катання на звичному велосипеді. Розповідаємо на Men 24, що їм вдалося виявити.

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Для свого спостереження науковці з Цюрихського університету опитували понад 10 тисяч людей кожні 2 тижні протягом року. Учасники записували свій час у хвилинах на тиждень, який вони приділяли виконанню задачі метаболічного еквіваленту.

Помірна інтенсивність фізичної активності визначається як інтенсивність від 3 до 6 МЕТ. Це еквівалентно їзді зі швидкістю від 9 до 16 кілометрів. Натомість рух зі швидкістю 24 кілометри на годину відповідає позначці 10.

Результати показали, що користувачі електричних велосипедів схильні використовувати їх не лише для прогулянок, а й поїздок на роботу й у справах. За словами автора дослідження Альберто Кастро Фернандеса, вони роблять це довше, ніж ті, хто їздить лише на звичайних велосипедах.



Електровелосипеди використовують не лише для прогулянок, а й для поїздок на роботу / Фото unsplash

Дистанції стають довшими

Для порівняння: ті, хто їздив на електро- і звичайних велосипедах, у середньому проїжджали 9,4 та 4,8 кілометра відповідно. Цікаво, що щоденні поїздки на електробайках мали протяжність 8 кілометрів, а звичайних – 5,3 кілометра.

Ці результати руйнують міф про те, що власники електровелосипедів вибирають легший шлях. "Кліше про те, що користувачі електровелосипедів старі або "ліниві", можливо, хибний, – зазначив Фернандес. – Значна частина людей, які користуються електровелосипедами, роблять це тому, що їм потрібно проїхати маршрутами, які надто довгі або горбисті для звичайного велосипеда".



Електричний велосипед дозволяв долати значно більші дистанції / Фото unsplash

А що по зусиллях?

А тепер пройдемося по зусиллях, яких докладають власники електровелосипедів. Виявилося, що у користувачів електровелосипедів був такий же або трішки вищий рівень активності, якщо порівнювати з тими, хто катався на звичайному двоколісному. Перші – 4 463 хвилини МЕТ на тиждень, а другі – 4 085 хвилин МЕТ на тиждень.

"У нашому дослідженні ми виявили, що найбільший виграш у плані фізичної активності досягається, коли автомобільні поїздки міняються на катання на електровелосипеді, – каже Фернандес. – Вони стають додатковим варіантом мобільності".



Електровелосипеди вимагають докладання тих же зусиль, що і звичайні / Фото unsplash

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Тож ми рекомендуємо переглянути своє ставлення до електровелосипедів. Але пам'ятай про те, що електроніка в ньому повинна допомагати тобі крутити педалі, а не просто везти тебе. Лише в такому випадку вдасться досягнути бажаного результату, а також підтримувати свою фізичну форму!