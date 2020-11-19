Как-то уж так повелось, что электровелосипеды связывают только с ленивыми людьми, которые не любят крутить педали. Впрочем, ученые решили проверить, может ли катание на электровелосипеде заменить тренировки. Рассказываем на Men 24, к каким выводам пришли ученые из Цюрихского университета.

За электровелосипедами вот уже несколько лет тянется шлейф транспорта для ленивых. Казалось бы, сел, нажал на кнопочку и уехал. Но ученые решили проверить, может ли этот вид транспорта заменить нам катания на обычном велосипеде. Рассказываем на Men 24 , что им удалось обнаружить.

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Для своего наблюдения ученые из Цюрихского университета опрашивали более 10 000 человек каждые 2 недели в течение года. Участники записывали свое время в минутах в неделю, который они уделяли выполнению задачи метаболического эквивалента.

Умеренная интенсивность физической активности определяется как интенсивность от 3 до 6 МЕТ. Это эквивалентно езде со скоростью от 9 до 16 километров. Зато движение со скоростью 24 километров в час соответствует отметке 10.

Результаты показали, что пользователи электрических велосипедов склонны использовать их не только для прогулок, но и поездок на работу и по делам. По словам автора исследования Альберто Кастро Фернандеса, они делают это дольше, чем те, кто ездит только на обычных велосипедах.



Электровелосипеды используют не только для прогулок, но и для поездок на работу / Фото unsplash

Дистанции становятся длиннее

Для сравнения: те, кто ездил на электро- и обычных велосипедах, в среднем проезжали 9,4 и 4,8 километра соответственно . Интересно, что ежедневные поездки на э лектробайке имели протяженность 8 км, а обычных – 5,3 километра.

Эти результаты разрушают миф о том, что владельцы электровелосипедов выбирают более легкий путь. "Клише о том, что пользователи электровелосипедов старые или "ленивые", возможно, ошибочное, – отметил Фернандес. – Значительная часть людей, которые пользуются электровелосипедами, делают это потому, что им нужно проехать маршрутами, которые слишком длинные или холмистые для обычного велосипеда".



Электрический велосипед позволял преодолевать гораздо большие дистанции / Фото unsplash

А что по усилиям?

А теперь пройдемся по усилиям, каких прикладывают владельцы электровелосипедов. Оказалось, что у пользователей электровелосипедов был такой же или чуть более высокий уровень активности, если сравнивать с теми, кто катался на обычном двухколесном. Первые – 4463 минуты МЕТ в неделю, а вторые – 4085 минут МЕТ в неделю.

"В нашем исследовании мы обнаружили, что наибольший выигрыш в плане физической активности достигается, когда автомобильные поездки меняются на катание на электровелосипеде, – говорит Фернандес. – Они становятся дополнительным вариантом мобильности".



Электровелосипеды требуют приложения тех же усилий, что и обычные / Фото unsplash

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