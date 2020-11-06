Восени ми наполегливо рекомендуємо займатися спортом. Але потрібно бути надзвичайно уважними, аби не припускати цих найпоширеніших помилок. До твоєї уваги ТОП 9 найпоширеніших помилок під час тренувань восени, які робить більшість чоловіків. Не роби так!

Тренування восени суттєво відрізняється від тренування влітку. Якщо ти займаєшся в залі, то в холодну пору року може бути просто лінь туди піти. Якщо ж на вулиці – ти просто можеш замерзнути. Читай на Men 24 про 9 помилок, які роблять більшість чоловіків під час тренування восени.

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1. Відсутня розминка

Розминка важлива, адже вона готує твої м'язи до навантажень. Також вона сприяє зменшенню ймовірності отримати травму. А займатися спортом восени без розігріву м'язів – смертельний гріх. В холодну пору року вони не такі еластичні. А це означає, що пошкодити їх можна з легкістю.

Для розминки роби нахили корпусу, присідання, легку пробіжку. Якщо ти бігаєш, то перед цим розігрій м'язи стегон, ікри, голеностоп, а також коліна.

2. Розминка на вулиці в неправильному одязі

Зазвичай одяг для спорту на вулиці – легкий і дихаючий. І це не дивно, адже він розрахований на те, щоб відводити зайве тепло, яке виробляється під час тренувань. Тому в холодну пору року робити на вулиці розминку в спортивному одязі – не найкраща ідея. Ти можеш змерзнути та нашкодити своїм м'язам.

Тож тренери рекомендують робити розминку вдома. Цілком достатньо буде 5 – 10 хвилин, аби розігріти своє тіло. Потім уже можеш вибиратися з дому на тренування на вулиці.



Роби розминку вдома, а потім вибирайся на тренування / Фото 4Men

3. Немає шапки та шарфа

Шапка та шарф важливі, аби ти не змерз і не захворів. Пам'ятай про те, що твої голова та шия значно швидше переохолоджуються, тож саме їх потрібно тримати в теплі. Можеш для заняття на вулиці одягнути бафф, а також трикотажну шапку. Як варіант може бути й балаклава. Головне, щоб тобі добре дихалося та було комфортно під час виконання вправ.

4. Невідповідне взуття

Пам'ятай про те, що восени взуття має захищати не лише від холоду, а й від дощу. Тож тобі потрібно потурбуватися про відповідну пару кросівок. Ба більше, вони однозначно повинні мати світловідбиваючі елементи, щоб тебе було видно, наприклад, під час вечірніх або обідніх (темніє ж рано) пробіжок.

Неправильне взуття може стати причиною того, що твої ноги замерзнуть. У результаті ти застудишся та й почуватимешся кепсько.

5. Недостатнє вживання води

Восени не хочеться пити стільки води, скільки влітку. Але це не означає, що твій організм геть зовсім не втрачає дорогоцінну вологу під час виконання вправ. Тренери пропонують пити воду до тренування, а також під час та після нього. Не очікуй на відчуття сильної спраги, аби не було зневоднення та поганого самопочуття.

Якщо твоє тренування тривале – кинь у невеликий рюкзак пляшку з водою. Так ти не забуватимеш її пити.



Не забувай пити воду до, під час та після тренування / Фото istock

6. Завершення тренування на вулиці

Експерти рекомендують останній етап тренування провести вдома, де тепло. Маємо надію, що у тебе уже тепло. Якщо цього не робити, то розігріте тіло швидко охолоне без тренувань, тож дорогою додому ти можеш захворіти. Не роби так!

7. Незбалансоване харчування

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що твій раціон повинен містити не лише білки. В ньому також мають бути й овочі та фрукти, які наситять організм вітамінами, мінералами. Ба більше, вони містять клітковину, яка не лише дарує відчуття насиченості, а й допомагає перетравлювати їжу.

Зауважимо, що ВООЗ рекомендує щодня з'їдати 400 грамів фруктів та овочів.

8. Тренуєшся, якщо захворів

Якщо ти виявив, що занедужав, – тренуватися не варто. Узагалі. Навіть трішечки. Навіть пробіжку не варто дозволяти. Та й з роботи краще відпроситися або взяти собі лікарняний. Тобі потрібно одужати, набратися сил і відпочити. А не навантажувати свій організм ще більше!

Якщо ти тренуватимешся під час хвороби – є ймовірність, що процес одужання затягнеться не на один тиждень. Воно тобі треба?



Якщо ти захворів – сиди вдома / Фото shutterstock

9. Швидко повертаєшся до спорту після одужання

Якщо пощастить, ти хворітимеш кілька днів. Можливо, тиждень. Але не варто забувати, що після захворювання твій організм ослаблений. Тож не потрібно відразу ж бігти на тренування, щойно спаде температура. Дай організму кілька днів відпочити. А краще – відпочинь та позаймайся трохи з дому, щоб перевірити, чи достатньо добре ти себе почуваєш.

Намагайся не припускати цих помилок, якщо хочеш отримати максимум результатів від тренувань восени. Бережи себе та своє здоров'я, і буде тобі щастя!

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