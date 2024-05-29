У фільмі 2022 року "Падіння Місяця" (Moonfall) таємнича сила викидає Місяць з орбіти та штовхає його на зіткнення зі Землею. Що ж це може бути за сила, якщо думати не крізь призму наукової фантастики, а тільки крізь призму науки?

Дивися також Що було б, якби Земля перестала обертатися

Падіння Місяця насправді (не)можливе

Наш Місяць — це тверде кам’янисте тіло, оточене дуже тонким прошарком газів (екзосферою), яке є природним супутником Землі. Приблизно 4,5 мільярда років тому вони сформувалися водночас. Розташований Місяць приблизно на відстані у 385 тисяч кілометрів від Землі, а важить як чверть нашої планети.

Поверхня Місяця вкрита кратерами різних розмірів від ударів космічних тіл, але ці удари сталися здебільшого дуже давно – коли у Сонячній системі літало набагато більше сміття. Але це не означає, що у Місяць не може влучити якесь космічне тіло й зараз.



Місце удару Apollo 16 на Місяці квітні 1972 / Фото NASA

Може. Тож щоб стежити за загрозами – є різні програми на Землі. Зокрема, CNEOS – Center for Near-Earth Object Studies (Центр досліджень навколоземних об’єктів).

Там ідентифікують та відстежують близькоземні об’єкти (NEO, Near-Earth Object, відстань до яких не перевищує 1,3 астрономічної одиниці або 194,5 мільйона кілометрів), як-от астероїди та комети, та визначають, чи становлять вони загрозу для Землі, Місяця чи інших наших космічних сусідів.

Станом на зараз CNEOS стежить за приблизно 28 тисячами NEO.

Утім, зіткнення астероїдів із Місяцем менш вірогідні, аніж зіткнення зі Землею. Ну, бо Земля більша – і притягує сильніше. Простіше кажучи, ймовірність влучання космічного тіла у Місяць, та ще й такого великого, аби змінити його орбіту – мізерна.

Особливо зважаючи на те, що це ударне тіло мало б бути за розміром не меншим, ніж наш природний супутник.



Гіпотетичний удар Місяця в Землю / Фото NASA

На щастя для нас (і для Місяця), жоден з відомих астероїдів у Сонячній системі не наближається до розміру Місяця.

За даними NASA, найбільший відомий астероїд приблизно у 70 разів менший за Місяць, та й обертається він десь між Марсом і Юпітером за 180 мільйонів кілометрів від Землі.