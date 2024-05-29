В фильме 2022 года "Падение Луны" (Moonfall) таинственная сила выбрасывает Луну с орбиты и толкает ее на столкновение с Землей. Что же это может быть за сила, если думать не сквозь призму научной фантастики, а только сквозь призму науки?

Смотри также Что было бы, если бы Земля перестала вращаться

Падение Луны на самом деле (не)возможно

Наша Луна — это твердое каменистое тело, окруженное очень тонкой прослойкой газов (экзосферой), которое является естественным спутником Земли. Приблизительно 4,5 миллиарда лет назад они сформировались одновременно. Расположена Луна примерно на расстоянии в 385 тысяч километров от Земли, а весит как четверть нашей планеты.

Поверхность Луны покрыта кратерами разных размеров от ударов космических тел, но эти удары случились в большинстве своем очень давно – когда в Солнечной системе летало гораздо больше мусора. Но это не значит, что в Луну не может попасть какое-нибудь космическое тело и сейчас.



Место удара Apollo 16 на Луне апреля 1972 года / Фото NASA

Может. Чтобы следить за угрозами – есть разные программы на Земле. В частности, CNEOS – Center for Near-Earth Object Studies (Центр исследований околоземных объектов).

Там идентифицируют и отслеживают околоземные объекты (NEO, Near-Earth Object, расстояние до которых не превышает 1,3 астрономической единицы или 194,5 миллиона километров), например астероиды и кометы, и определяют, представляют ли они угрозу для Земли, Луны или других наших космических соседей.

По состоянию на сегодняшний день CNEOS следит за примерно 28 тысячами NEO.

Впрочем, столкновения астероидов с Луной менее вероятны, чем столкновения с Землей. Ну, потому что Земля больше – и притягивает сильнее. Проще говоря, вероятность попадания космического тела в Луну, да еще такого большого, чтобы изменить ее орбиту – мизерна.

Особенно учитывая, что это ударное тело должно быть по размеру не меньше, чем наш естественный спутник.



Гипотетический удар Луны в Землю / Фото NASA

К счастью для нас (и для Луны), ни один из известных астероидов в Солнечной системе не приближается к размеру Луны.

По данным NASA, самый известный астероид примерно в 70 раз меньше Луны, и вращается он где-то между Марсом и Юпитером в 180 миллионах километров от Земли.