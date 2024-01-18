Якби Земля раптом перестала обертатися, це було б катастрофою. Майже всі та все на планеті продовжило б рухатися зі швидкістю обертання Землі, а це близько 1600 кілометрів на годину в районі екватора.

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Якщо Земля зупиниться

Найменше постраждають частинки нашої цивілізації, розташовані на полюсах або поблизу них. Проте екстремальна сила спричинить цунамі та землетруси, тож все буде досить погано для всієї Землі.

Вода, повітря, всі будівлі й тому подібне – імпульс змусив би все це продовжувати рух. Вони відірвуться від поверхні й просто продовжуватимуть обертатися – в основному на низькій орбіті навколо Землі,

– пояснив професор фізики та астрономії зі США Ендрю Лейден.

А що якби Земля сповільнилася і зупинилася поступово? Життя все одно б кардинально змінилося.

Наприклад, тривалість наших днів і ночей стала б більшою, поки кожна з них не сягнула б шести місяців.

Це також змінило б нашу погоду, оскільки повітряні та океанічні течії сильно залежать від обертання Землі.

Можливо, відсутність обертання вплинула б і на те, яке життя могло б вижити на Землі.

Наша планета має магнітне поле, яке захищає від шкідливого випромінювання з космосу. А генерує його обертання металічного зовнішнього ядра. Деякі дослідники вважають, що втрата магнітного поля Марса в далекому минулому призвела до того, що планета стала непридатною для життя. Для Землі такий сценарій також не є неможливим.



Якби Земля зупинилася, раптово чи поступово, це стало б катастрофою / Фото kjpargeter@freepik

Чому планета може зупинитися

Зіткнення – чи не єдиний спосіб, коли планета може раптово припинити обертання або сповільнитися, запевнив Лейден. Якби в нашу планету врізався дуже великий об'єкт розміром у планету, масивний удар міг би протидіяти обертанню Землі або навіть змусити її обертатися в протилежний бік.

Таке могло статися принаймні з однією планетою в нашій Сонячній системі, мовиться про Венеру. Вона обертається дуже повільно назад у порівнянні з Землею й іншими внутрішніми, планетами, можливо, саме в результаті такого зіткнення.

Вона обертається дуже повільно назад у порівнянні з Землею й іншими внутрішніми, планетами, можливо, саме в результаті такого зіткнення. Уран також обертається в іншому напрямку, ніж Земля. Вчені вважають, що початкове обертання Урана і Венери могло бути "зупинене" одним сильним зіткненням, кількома меншими зіткненнями або великою гравітаційною силою.

Утім, за словами Лейдена, такі сценарії вкрай малоймовірні у нашій сучасній Сонячній системі, де орбіти планет досить регулярні та навряд чи перетинаються з масивними об'єктами. Отже, дуже малоймовірно, що Земля коли-небудь перестане обертатися. Кожна відома нам планета обертається, і навіть зірки.