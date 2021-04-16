Наш новий герой фітнес-блогер Алекс Гарфег влаштував собі експеримент. Він хотів переконатися, чи зможе досягти більшої чіткості свого пресу попри те, що активно набирає вагу. Дивися, як вплинуть активне споживання калорій і щоденні вправи на прес хлопця.

По ідеї, цей 30-денний експеримент не має сильно вражати результативністю Алекса. Але нам все одно цікаво, чи варто намагатися старанно качати прес, набираючи при цьому вагу.

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"Оскільки я набираю вагу, звичайно, мій прес не буде виглядати божевільно. І саме тому я виконую цей тест преса. Щоб побачити, чи дійсно він може з'явитися, коли я продовжу нарощувати масу", – пояснив він своє прагнення.

На початку експерименту він важить 86 кілограмів. Закінчити ж випробування Алекс прагне на позначці 90 – 95 кілограмів.

Протягом 30 днів Гарфег виконує 100 повторень різних вправ для преса щодня. Навіть у дні відпочинку, коли він не націлений на жодну зі своїх груп м'язів. Він міксує рухи – включаючи похилі присідання та вертикальні підйоми ніг. Усе для того, щоб завдання не стало нудним і одноманітним. Ти ж знаєш, що це – найлютіший ворог тренування.

Дивися відео, як фітнес-блогер тренував прес протягом 30 днів:

Уже в перші 15 днів він починає помічати певні зміни.

"Кажуть, прес будують тільки на кухні. Але я думаю, що зараз ми спростовуємо це, тренуючи прес кожен божий день", – зауважує він.

Попри те, що протягом місяця його кардіо не збільшується, Гарфег до 30 дня випробування дещо змінився. Щоденні тренування преса, безумовно, привели до певних видимих результатів. І на це ніяк не вплинув активний набір маси.

"Що стосується маси, я не набрав багато кілограмів за останні 30 днів. Може бути, всього кілограм. Але це, ймовірно, просто вага води. В цілому, я задоволений результатами, і я виразно думаю, що моя основна сила виросла", – з задоволенням додає він.



Результати 30 днів тренувань приємно вразили Гарфега / Скриншот з відео

В кінці експерименту він знову задумується над фразою про те, що прес робиться на кухні. І тепер він з нею згідний. Адже поєднання правильних тренувань з харчуванням значно збільшить твої шанси отримати саме той прес, який ти завжди хотів.

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