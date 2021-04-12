Як у Кріса Гемсворта: як накачати біцепси за допомогою усього 3 вправ – відео
Усі ми знаємо, що Кріс Гемсворт вражає не лише своїми ролями в кіно, а й приголомшливими біцепсами. А ще ми дуже раді, що він регулярно викладає відео зі своїми тренуваннями, щоб кожен теж міг спробувати зробити подібне. До твоєї уваги 3 вправи, за допомогою яких можна накачати біцепси, щоб нагадувати бога Грому!
Джерело:Men's Health
Австралійський актор на днях виклав ролик, на якому можна побачити комплекс вправ, які він виконує, щоб накачати біцепси. Гайда повторювати їх, щоб отримати такі ж сильні та міцні руки, як у Кріса Гемсворта!
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Як накачати біцепси
Ці 3 вправи, які регулярно виконує Кріс Гемсворт, однозначно принесуть користь тим, хто хоче наростити м'язи на руках. Додай їх до своєї тренувальної рутини, щоб незабаром побачити результати, які тішитимуть тебе.
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- Згинання однієї руки: 8 повторень на кожну руку
Дивися на відео, як виконувати ці вправи:
Скільки разів на тиждень тренувати біцепси?
Якщо ти хочеш досягнути бажаного результату, то достатньо буде тренувати біцепси раз на тиждень. Одного повноцінного заняття вистачить, щоб м'язи не лише росли, а й мали можливість відновитися. Ти ж пам'ятаєш, що відновлення надзвичайно важливе, коли мовиться про нарощення обсягів.
А ще не забувай виконувати згинання біцепса зі штангою, підйом штанги на лаві, вправи з гантелями або підтягування. Усе це дозволить йти малими, але впевненими кроками до досягнення бажаного результату.
Спробуй і ти виконувати вправи на біцепс від Кріса Гемсворта. До літа у тебе є ще достатньо часу, щоб зробити свої руки міцнішими та рельєфнішими!
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