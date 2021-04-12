Усі ми знаємо, що Кріс Гемсворт вражає не лише своїми ролями в кіно, а й приголомшливими біцепсами. А ще ми дуже раді, що він регулярно викладає відео зі своїми тренуваннями, щоб кожен теж міг спробувати зробити подібне. До твоєї уваги 3 вправи, за допомогою яких можна накачати біцепси, щоб нагадувати бога Грому!

Австралійський актор на днях виклав ролик, на якому можна побачити комплекс вправ, які він виконує, щоб накачати біцепси. Гайда повторювати їх, щоб отримати такі ж сильні та міцні руки, як у Кріса Гемсворта!

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Як накачати біцепси

Ці 3 вправи, які регулярно виконує Кріс Гемсворт, однозначно принесуть користь тим, хто хоче наростити м'язи на руках. Додай їх до своєї тренувальної рутини, щоб незабаром побачити результати, які тішитимуть тебе.

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Дивися на відео, як виконувати ці вправи:

Скільки разів на тиждень тренувати біцепси?

Якщо ти хочеш досягнути бажаного результату, то достатньо буде тренувати біцепси раз на тиждень. Одного повноцінного заняття вистачить, щоб м'язи не лише росли, а й мали можливість відновитися. Ти ж пам'ятаєш, що відновлення надзвичайно важливе, коли мовиться про нарощення обсягів.

А ще не забувай виконувати згинання біцепса зі штангою, підйом штанги на лаві, вправи з гантелями або підтягування. Усе це дозволить йти малими, але впевненими кроками до досягнення бажаного результату.

Спробуй і ти виконувати вправи на біцепс від Кріса Гемсворта. До літа у тебе є ще достатньо часу, щоб зробити свої руки міцнішими та рельєфнішими!

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