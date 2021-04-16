Наш новый герой фитнес-блогер Алекс Гарфег устроил себе эксперимент. Он хотел убедиться, сможет ли достичь большей четкости своего прессу несмотря на то, что активно набирает вес. Смотри, как повлияют активное потребление калорий и ежедневные упражнения на пресс парня.

По идее, этот 30-дневный эксперимент не должен сильно поражать результативностью Алекса. Но нам все равно интересно, стоит ли пытаться старательно качать пресс, набирая при этом вес.

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"Поскольку я набираю вес, конечно, мой пресс не будет выглядеть безумно. И именно поэтому я выполняю этот тест пресса. Чтобы увидеть, действительно ли он может появиться, когда я продолжу наращивать массу", – пояснил он свое стремление.

В начале эксперимента он весит 86 килограммов. Закончить же испытания Алекс стремится на отметке 90 – 95 килограммов.

В течение 30 дней Гарфег выполняет 100 повторений различных упражнений для пресса ежедневно. Даже в дни отдыха, когда он не нацелен на одну из своих групп мышц. Он миксирует движения – включая наклонные приседания и вертикальные подъемы ног. Все для того, чтобы задача не стала скучной и однообразной. Ты же знаешь, что это – злейший враг тренировки.

Смотри видео, как фитнес-блогер тренировал пресс в течение 30 дней:

Уже в первые 15 дней он начинает замечать некоторые изменения.

"Говорят, пресс строят только на кухне. Но я думаю, что сейчас мы опровергаем это, тренируя пресс каждый божий день", – говорит он.

Несмотря на то, что в течение месяца его кардио не увеличивается, Гарфег до 30 дня испытания несколько изменился. Ежедневные тренировки пресса, безусловно, привели к определенным видимым результатам. И на это никак не повлиял активный набор массы.

"Что касается массы, я не набрал много килограммов за 30 дней. Может быть, всего килограмм. Но это, вероятно, просто вес воды. В целом, я доволен результатами, и я определенно думаю, что моя основная сила выросла", – с удовольствием добавляет он.



Результаты 30 дней тренировок приятно поразили Гарфега / Скриншот с видео

В конце эксперимента он снова задумывается над фразой о том, что пресс делается на кухне. И теперь он с ней согласен. Ведь сочетание правильных тренировок с питанием значительно увеличит твои шансы получить именно тот пресс, который ты всегда хотел.