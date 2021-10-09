Наш новий герой, Генрі Во, кинув собі виклик. Він вирішив, що зможе сісти на поперечний шпагат за 30 днів. Спойлер: тебе шокує результат, якого хлопцеві вдалося досягнути.

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"Я ніколи не був настільки гнучким, але мені завжди хотілося, щоб у мене була можливість це зробити", – каже Во.

Чи можна за 30 днів сісти на шпагат

Відразу ж зауважимо, що намагатися повторити щось подібне не варто. Такий виклик може стати причиною появи травм!

Провівши невеличке дослідження, він склав 30-денний план розтяжки, який допоміг би йому зробити подвиг. Для початку це означало розминку. Наш герой обрав махи ногами спереду назад і з одного боку в інший. Після цього він 2 хвилини стояв у "кінській" позі, щоб розім'яти пах. А потім розтягував обидва підколінні сухожилля по 2 хвилини на кожне. Далі йшли розтягування кожного зі згиначів стегна, яким він присвятив теж по 2 хвилини. І, нарешті, він бере валик з поролону та розтягує стегна кілька хвилин.

Після цього він зосередився на шпагаті. Генрі зазначає, що в цілому він проводив 10 хвилин на день у шпагаті. Він використовував блоки для йоги, щоб відпочивати та підтримувати верхню частину тіла.

"Перші кілька днів були, чесно кажучи, досить важкими. Я не спускався дуже далеко, і мої ноги жахливо боліли після щоденної розтяжки", – говорить він.

Після цього він усвідомив, що відчуває відтерміновану м'язову хворобливість (DOMS), яка в результаті пройшла. Протягом усієї цієї подорожі кожні кілька днів він робив день відпочинку. Усе для того, щоб м'язи зажили та розслабилися. Приблизно до 8 дня він почав помічати реальний прогрес.

"Це все ще було дуже незручно, але я був просто щасливий побачити деякі реальні результати", – зауважує Генрі.

Він продовжував дотримуватися цього розпорядку, але на 13 день вийшов на плато. У нього почали боліти стегна, а ноги не дозволяли йому опускатися нижче. Він звернувся до анатомії, щоб з'ясувати, що відбувається.

"Під час поперечного шпагату ви в кінцевому підсумку досягнете точки, коли стегнова та тазова кістка почнуть тертися одна об одну. І це недобре!", – підкреслює Во.

Дивися, як за 30 днів Генрі Во вдалося сісти на шпагат:

Щоб виправити це, він зазначає, що до того, як твої стегна почнуть напружуватися, ти повинен відсунути сідниці назад і опустити стегна вниз і вперед. Це змусить твою тазову кістку повернутися вперед і дасть тобі достатньо місця для подальшого розтягування.

Щоб подолати плато, йому потрібно було застосовувати пропріоцептивну нервово-м'язову фасилітацію. Вона допомогла йому почати згинати ноги у нижній частині шпагату, уявляючи, ніби він проштовхує ноги крізь підлогу. І до 29 дня він досягнув своєї мети – повного шпагату.

"Я зробив це! Поїхали!", – кричить він наприкінці.

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Потім він додає, що тобі не слід порівнювати свою подорож до шпагату з кимось іще, і що ти повинен прислухатися до свого тіла та працювати у власному темпі. А ще не варто поспішати, якщо ти хочеш досягнути бажаного результату!