Наш новый герой, Генри Во, бросил себе вызов. Он решил, что сможет сесть на поперечный шпагат за 30 дней. Спойлер: тебя шокирует результат, которого парню удалось достичь.
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"Я никогда не был настолько гибким, но мне всегда хотелось, чтобы у меня была возможность это сделать", – говорит Во.
Можно ли за 30 дней сесть на шпагат
Проведя небольшое исследование, он составил 30-дневный план растяжки, который помог бы ему совершить подвиг. Для начала это означало разминку. Наш герой выбрал махи ногами спереди назад и из стороны в сторону. После этого он 2 минуты стоял в "лошадиной" позе, чтобы размять пах. А потом растягивал оба подколенные сухожилия по 2 минуты на каждое. Далее шли растяжения каждого из сгибателей бедра, которым он посвятил тоже по 2 минуты. И, наконец, он берет валик из поролона и растягивает бедра несколько минут.
После этого он сосредоточился на шпагате. Генри отмечает, что в целом он проводил 10 минут в день в шпагате. Он использовал блоки для йоги, чтобы отдыхать и поддерживать верхнюю часть тела.
"Первые несколько дней были, честно говоря, довольно тяжелыми. Я не спускался очень далеко, и мои ноги ужасно болели после ежедневной растяжки", – говорит он.
После этого он осознал, что чувствует отсроченную мышечную болезненность (DOMS), которая в итоге прошла. В течение всего этого путешествия каждые несколько дней он делал день отдыха. Все для того, чтобы мышцы зажили и расслабились. Примерно до 8 дня он начал замечать реальный прогресс.
"Это все еще было очень неудобно, но я был счастлив увидеть некоторые реальные результаты", – замечает Генри.
Он продолжал придерживаться этого распорядка, но на 13 день вышел на плато. У него начали болеть бедра, а ноги не позволяли ему опускаться ниже. Он обратился к анатомии, чтобы выяснить, что происходит.
"Во время поперечного шпагата вы в конечном итоге добьетесь точки, когда бедренная и тазовая кость начнут тереться друг о друга. И это нехорошо!", – подчеркивает Во.
Смотри, как за 30 дней Генри Во удалось сесть на шпагат:
Чтобы исправить это, он отмечает, что до того, как твои бедра начнут напрягаться, ты должен отодвинуть ягодицы назад и опустить ноги вниз и вперед. Это заставит твою тазовую кость вернуться вперед и даст тебе достаточно места для дальнейшего растяжения.
Чтобы преодолеть плато, ему нужно было применять проприоцептивную нервно-мышечную фасилитацию. Она помогла ему начать сгибать ноги в нижней части шпагата, представляя, что он проталкивает ноги сквозь пол. И до 29 дня он достиг своей цели – полного шпагата.
"Я сделал это! Поехали!", – кричит он в конце.
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Затем он добавляет, что тебе не следует сравнивать свое путешествие к шпагату с кем-то еще, и ты должен прислушиваться к своему телу и работать в собственном темпе. А еще не стоит спешить, если ты хочешь достичь желаемого результата!