Фітнес-тренери розповіли, чи можна тренуватися, якщо ти захворів. Крім того, вони назвали умову, за якої взагалі не варто перевантажувати свій організм.

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Чи можна тренуватися, якщо застудився

За словами експертів, нежить, незначне запалення горла або кашель – не вирок. Повністю відмовлятися від фізичної активності у такому стані не варто. Ба більше, є ймовірність, що тренування принесуть користь твоєму організму.

Увага! Якщо ти відчуваєш, що занедужав, – не йди до спортзалу. Не наражай на ризик інших. І якщо ти можеш тренуватися, то роби це або вдома, або просто неба.

Експерти зазначають, що вправи можуть і не прискорити процес одужання. Але й погіршити твій стан вони не мали б. Водночас фізична активність дозволить тобі залишатися рухливим, а також позитивно вплине на твоє загальне самопочуття.

Важливо! Не припиняй заняття спортом повністю. Натомість краще просто змінити інтенсивність навантаження. Наприклад, можеш замість бігу віддати перевагу прогулянкам.



Якщо ти погано почуваєшся, краще зменшити навантаження / Фото Sander Sammy​

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Чи можна тренуватися, якщо грип

Гарячка, головний біль, біль у м'язах, у горлі, кашель та нежить. Усе це, підкреслюють експерти, – захисні реакції твого організму на вірус. Вони означають, що твій імунітет активно бореться з грипом.

Якщо в тебе ці симптоми, то тренуватися та додатково виснажувати організм НЕ МОЖНА! Зрозумій, що імунна система працює на всі 100%, щоб побороти вірус. А фізичні навантаження у цьому випадку стануть додатковим подразником. Тож процес одужання може затягнутися.

Якщо ви будете тренуватись з температурою – підвищуються ризики зневоднення організму,

– додають тренери.

Крім того, підвищення температури:

може знизити силу м'язів;

негативно впливає на витривалість;

погіршує координацію;

може стати причиною травматизму.

Ми наполегливо рекомендуємо слідкувати за сигналами, які подає тобі організм. Якщо ти почуваєшся не надто добре, не варто виснажувати себе у залі. Краще спробувати змінити інтенсивність фізичної активності, наприклад, виконавши кілька вправ просто неба. Свіже повітря та сонце однозначно позитивно вплинуть на результат.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Якщо ти відчуваєш, що занедужав – звернися до лікаря. Не займайся самолікуванням і відповідально стався як до власного здоров'я, так і до оточуючих.