Сексуальная украинская блогер снялась голой в море: горячее видео 18+
Ты можешь не смотреть телевизор, но мы убеждены, что хотя бы раз ты слышал о Надин Медведчук. Спокойно, это не дочь самзнаешького. Это очень популярная украинская блогер, которая участвовала во множестве телешоу. Одно из последних – "Холостяк". А известна она тем, что регулярно делится откровенными фото и видео в сети. Наслаждайся порцией соблазна на Men 24!
Источник:инстаграм Надин Медведчук
Надин снялась в море голой, чем изрядно взбудоражила свою миллионную армию подписчиков. Сделала она это во время отдыха в Египте. Мы просто не можем не поделиться с тобой этим видео, на котором можно насладиться соблазнительными формами красавицы.
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"Море... оно все знает. Море... оно все лечит", – написала она под постом.
И какие бы душевные раны не пыталась залечить Надин с помощью моря, ей удалось изрядно позабавить подписчиков. Они в восторге от этого поста. Об этом свидетельствует не только множество лайков, но и комментариев, которые оставили поклонники:
- "Как всегда невероятная";
- "Очень нежно и романтично";
- "Очень хорошее видео и вы на нем";
- "Вау, як круто";
- "Невероятно магнетическая";
- "Чрезвычайно шикарная";
- "Как мы тебе завидуем. В хорошем смысле, конечно же".
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Мы бы тоже позавидовали Надин, но у нас море в 30 метрах от номера. Поэтому можем разве ждать, когда волнами до нашего отеля донесет Надин на надувном фламинго. Это было бы эффектно, должны признаться.
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