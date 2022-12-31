Ми вже розповідали на Men 24 про задокументовані випадки, у яких головними дійовими особами були чоловіки. Але хіба нема таких історій про жінок? Звісно, є! Читай далі кілька найцікавіших.

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Неймовірна Анджела

У 1982 Анджелі Кавалло було близько 50 років, вона жила у Джорджії. Якось її син-підліток Тоні лагодив свою Chevrolet Impala і зрушив машину з домкрата. Коли він лежав без свідомості під авто, 11-річний Джонні Едвардс, сусідський хлопець, підбіг до будинку Кавалло з криками про нещасний випадок.

У паніці Анджела вибігла до автомобіля і почала намагатися підняти його. Impala 1964 року випуску важить 1495 кілограмів. Півтори тонни. А проте жінка підняла задню частину автомобіля, щоб визволити свого сина.

А проте жінка підняла задню частину автомобіля, щоб визволити свого сина. Неймовірно? Так, та ось іще нюанс: жінка тримала машину близько 5 хвилин, при цьому ногами штовхаючи Тоні, аби той прийшов до тями та виповз з-під тягаря. І, може, тримала б довше, але нарешті прийшли двоє чоловіків і засунули домкрат назад під авто.

Фантастична Лорен

Лорен Корнакі у 2012 у свої 22 роки якраз закінчила коледж і жила з батьками у Вірджинії. 1 серпня вона шукала батька, щоб позичити машину на вихідні.

Вона вийшла на вулицю та знайшла чоловіка заблокованим під BMW 525i. Він не реагував і був затиснутий з однією рукою під грудьми. Так, знову домкрат впав. Дівчина, дуже тендітна, спробувала підняти BMW сама.

під BMW 525i. Він не реагував і був затиснутий з однією рукою під грудьми. Так, знову домкрат впав. Дівчина, дуже тендітна, спробувала підняти BMW сама. І не просто підняла – вона перекинула авто на бік, так звільнивши свого батька, а потім зробила серцево-легеневу реанімацію. Батько вижив – з п’ятьма зламаними ребрами, переломом грудини та хребців, втратою чутливості в руці – і повністю одужав.



Героїня спить у кожній, та бувають випадки, коли вона просто мусить прокинутися / Фото 8photo

Героїчні Ганна й Гейлі

В Орегоні 36-річний Джефф Сміт, батько двох дітей, відправив своїх дочок-підлітків вигулювати собак, а сам пішов працювати у дворі. Він намагався витягти пень із землі трактором, коли його нога на мить ковзнула з муфти через бруд на черевику. Трактор перекинувся, затиснувши чоловіка під собою.

Джефф зміг крикнути про допомогу, дівчата почули та прибігли, й одразу спробували викопати батька з-під машини у півтори тонни завважки. Ганна, 16 років, і Гейлі, 14 років, зрозуміли, що копати марно – щоб рятувати батька, трактор треба підняти.

зрозуміли, що копати марно – щоб рятувати батька, трактор треба підняти. Перший раз дві дівчини підняли трактор лише на мить, Джефф зміг вдихнути, але машина знову впала на нього. Дівчата спробували ще раз, і – підняли. Джефф зміг вилізти й у підсумку обійшовся зламаним зап’ястям та синцями. Гейлі потягнула м’яз. А Ганна розповідала, що зранку вставала з відчуттями "80-річної бабці".

Дивовижна Лідія

Лідія Ангію показала свою найбільшу силу, коли зіткнулася з чимось геть іншим, ніж автомобіль. У дуже маленькому містечку на півночі Квебеку в Канаді Лідія гуляла з дітьми та випадково натрапила на інших дітей, які грали в хокей біля громадського центру. Лідія запанікувала, коли зрозуміла, що діти кричать слова "білий ведмідь".

І, дійсно, за мить жінка опинилася віч-на-віч із ведмедем вагою у понад 300 кілограмів, а двоє її синів стояли поруч. Лідія наказала своїм дітям утікати, а сама спробувала відвернути ведмедя від групи дітей позаду неї. 41-річна жінка у 1,5 метра зросту та 45 кілограмів ваги кулаками й ногами побила одного з найсмертоносніших звірів у світі.

а двоє її синів стояли поруч. Лідія наказала своїм дітям утікати, а сама спробувала відвернути ведмедя від групи дітей позаду неї. 41-річна жінка у 1,5 метра зросту та 45 кілограмів ваги кулаками й ногами побила одного з найсмертоносніших звірів у світі. Звісно, і ведмідь вдарив Лідію – вона впала на землю. І тут допоміг сусід, який дістав рушницю зі свого будинку неподалік. Закривавлену жінку доправили до лікарні в стані повного шоку. А проте, що цілком незбагненно, Лідія залишилася лише з підбитим оком і кількома подряпинами.

От же ж дивовижно, на що здатні люди, коли їм кидають виклик!