Нет ничего хорошего в том, чтобы быть самому себе врагом и судьей и проводить слишком много времени в раздумьях, которые просто раздражают. Как распознать это состояние? Это когда мысли появляются в голове ниоткуда, без видимого контекста, и настойчиво остаются в голове, несмотря на усилия заставить их замолчать.

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Еще одним признаком чрезмерного мышления является то, что определенные мысли могут повторяться снова и снова, не приходя ни к какому выводу, но провоцируя множество эмоций. Чрезмерное мышление утомительно и может усложнить выполнение простейших задач.

Как избавиться от чрезмерных размышлений

Чтобы контролировать мысли, на которых человек зацикливается, ему следует по меньшей мере прислушаться к нескольким простым советам.

Признай, что ты слишком много думаешь

Чтобы перестать много думать, нужно сделать первый шаг – признать, что ты слишком много думаешь. К примеру, посмотри, как ты принимаешь решение. Обдумываешь все возможности? Постоянно сомневаешься, правильно ли это решение? Пытаешься судорожно выбрать между несколькими вариантами? Итак, вероятнее всего, ты являешься жертвой чрезмерных размышлений.



Чрезмерные размышления часто мешают, но от них можно избавиться / Фото freepik

Определи время для этого

Если у тебя есть мысль, требующая много внимания, или решение, которое нужно принять, но ты не смог его обдумать – договорись с собой о времени, чтобы все обдумать и сделать вывод.

Например, можно посвятить беспокоящей тебя определенной идее один час, в течение которого позволено думать о ней сколько угодно. Но по истечении этого часа ты обязан (самому себе) отпустить эту мысль (или принять окончательное решение).

Также можно установить дневной или недельный график, по которому ты можешь воплощать эту потребность своего ума, но только в определенное время. Даже когда мысль возникает очень интенсивно, ты должен сказать себе: "Стоп, мы запланировали с тобой дела на завтра в 18:00".

Находи факторы для отвлечения внимания

Думать о том, чтобы перестать думать – тоже может быть навязчивым мнением. Так что в любом случае нужно время от времени отвлекаться на что-то, что тебе действительно нравится.

Например, на прогулку, телевизор, разговор по телефону, ванную и так далее. Важно, чтобы тело и разум соединились со стимулом, который позволит тебе выйти из тревоги.

Еще одна техника, которая поможет перестать слишком много думать – это осознанное дыхание, во время которого ты концентрируешься на ощущении своего тела.



Найди то, что будет отвлекать твое внимание на приятное / Фото freepik

Не думай о том, чего не можешь контролировать

Иногда мы становимся одержимыми чем-то, что вне нашего контроля. И это приводит к тому, что мы начинаем слишком много об этом думать – но смысла в этом нет, ведь реальность не изменить. Вот почему важно научиться принимать и отпускать.

Найди решение

Если ты уже потратил слишком много времени и энергии на какую-то мысль, попробуй составить список решений или изменений, которые нужно реализовать, чтобы отпустить ее. Превращение мысли в нечто более практичное поможет тебе двигаться вперед и не застревать.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.