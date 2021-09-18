Надсвітлові кораблі NASA і канали на Марсі: руйнуємо міфи про космос

Ох, яких тільки міфів не продукує людський розум про космос. Що цікаво, деякі з них мають реальну наукову підставу.

А іншим ми завдячуємо фантазії письменників. Нижче – два найцікавіших приклади: про штучні марсіанські канали і подолання швидкості світла.

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NASA має кораблі, здатні літати швидше за світло

Міфи про це виникли через EmDrive. Це проєкт NASA з розробки надсвітлового двигуна, про успіхи в якому почали писати у 2013.

Мовляв, експериментальним шляхом вдалося вийти за межі третього закону Ньютона (спрощено – дія дорівнює протидії).

Однак бар'єр швидкості світла (300 тисяч кілометрів на секунду) людство досі не навчилося долати, а EmDrive – тільки прототип, який навіть не обговорюють у наукових журналах вже з 2018.

Вчені просто зрозуміли, що "диво", яке вони побачили, сталося через взаємодію магнітного поля Землі з силовими кабелями в лабораторії...



Надсвітлові кораблі та канали на Марсі – це вигадки / Колаж 24 каналу

На Марсі є канали

О-о, ця історія стара як світ. Ну, майже. Десь наприкінці 1800-х років письменник Персіваль Ловелл у своїх творах висунув, скажімо так, гіпотезу, що на Марсі є канали, збудовані розумною цивілізацією.

Мовляв, цими каналами транспортували воду для пустельних районів. Ба більше, Ловелл переконував, що бачив ці канали у телескоп.

Живуча ідея виявилася – багато популяризаторів космічної теми її підхопили й смакували ціле століття.

І навіть коли NASA відправила апарати на Марс, і навіть коли людство отримало купу фото звідти, твердження "на Марсі немає штучних каналів" у деяких людей викликає скептичну посмішку.

"А що ж? Природні канали на Марсі знайшли. То чому б і штучним не бути?" От такого рівня десь у них аргументація. Знав би Ловелл, у що виллються його фантазії...

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Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.