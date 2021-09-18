А іншим ми завдячуємо фантазії письменників. Нижче – два найцікавіших приклади: про штучні марсіанські канали і подолання швидкості світла.

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NASA має кораблі, здатні літати швидше за світло

Міфи про це виникли через EmDrive. Це проєкт NASA з розробки надсвітлового двигуна, про успіхи в якому почали писати у 2013.

Мовляв, експериментальним шляхом вдалося вийти за межі третього закону Ньютона (спрощено – дія дорівнює протидії).

Однак бар'єр швидкості світла (300 тисяч кілометрів на секунду) людство досі не навчилося долати, а EmDrive – тільки прототип, який навіть не обговорюють у наукових журналах вже з 2018.

Вчені просто зрозуміли, що "диво", яке вони побачили, сталося через взаємодію магнітного поля Землі з силовими кабелями в лабораторії...



Надсвітлові кораблі та канали на Марсі – це вигадки / Колаж 24 каналу

На Марсі є канали

О-о, ця історія стара як світ. Ну, майже. Десь наприкінці 1800-х років письменник Персіваль Ловелл у своїх творах висунув, скажімо так, гіпотезу, що на Марсі є канали, збудовані розумною цивілізацією.

Мовляв, цими каналами транспортували воду для пустельних районів. Ба більше, Ловелл переконував, що бачив ці канали у телескоп.

Живуча ідея виявилася – багато популяризаторів космічної теми її підхопили й смакували ціле століття.

І навіть коли NASA відправила апарати на Марс, і навіть коли людство отримало купу фото звідти, твердження "на Марсі немає штучних каналів" у деяких людей викликає скептичну посмішку.

"А що ж? Природні канали на Марсі знайшли. То чому б і штучним не бути?" От такого рівня десь у них аргументація. Знав би Ловелл, у що виллються його фантазії...

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