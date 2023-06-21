Каждая из них имеет потенциал трансформировать наше общество и улучшить нашу жизнь. Вот еще четыре (кроме других, о которых мы уже упоминали) примера футуристических технологий, которые могут изменить мир уже завтра.

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3D-печать органов

3D-печать совершила революцию в производственной отрасли, позволив легко создавать сложные и хитроумные конструкции. Но потенциал ее выходит далеко за эти пределы.

Ученые уже используют 3D-печать для создания живых тканей. Процесс 3D-печати органов, также известный как биопечать, предполагает использование биочернила из живых клеток и каркас из гидрогелевой матрицы.

из живых клеток и каркас из гидрогелевой матрицы. Новые достижения позволяют создавать сложные органы, такие как сердце и печень, что может спасти бесчисленное количество жизней – пациентам, нуждающимся в трансплантации, больше не придется ждать донора. Эта технология обладает потенциалом полностью трансформировать сферу медицины.

Искусственный интеллект в здравоохранении

Искусственный интеллект (ИИ) – это технология, которая позволяет машинам выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта.

В сфере здравоохранения ИИ имеет потенциал, чтобы революционизировать способы диагностики и лечения заболеваний. К примеру, он может медицинские изображения, такие как рентгеновские снимки, МРТ и КТ, анализировать точнее и быстрее, что приводит к ранней диагностике и более эффективному лечению.

точнее и быстрее, что приводит к ранней диагностике и более эффективному лечению. ИИ также может разрабатывать персонализированные планы лечения на основе уникальных характеристик пациента, оптимизировать расходы, просчитывать риски осложнений и повторной госпитализации.



Сфера применения искусственного интеллекта уже сегодня практически безгранична / Фото freepik

Интерфейсы между мозгом и компьютером

Brain – computer interface (BCI) – это тип технологии, позволяющей осуществлять прямую связь между мозгом и компьютером или другим устройством. BCI используют датчики для обнаружения активности мозга и превращения ее в команды для управления внешними устройствами.

Одним из наиболее перспективных применений BCI является медицинская сфера – скажем, для восстановления коммуникации и движений у людей с параличом или другими неврологическими расстройствами. BCI могут управлять и протезами, позволяя людям с ампутациями выполнять сложные задачи.

параличом или другими неврологическими расстройствами. BCI могут управлять позволяя людям с ампутациями выполнять сложные задачи. BCI имеют также потенциал в таких областях, как игры и развлечения, позволяя игрокам управлять персонажами мысленно.

Нанотехнологии

Нанотехнологии имеют дело с материалами и структурами размером от 1 до 100 нанометров, что в тысячи раз меньше, чем ширина человеческого волоса. У них очень широкий потенциал.