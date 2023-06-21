Каждая из них имеет потенциал трансформировать наше общество и улучшить нашу жизнь. Вот еще четыре (кроме других, о которых мы уже упоминали) примера футуристических технологий, которые могут изменить мир уже завтра.
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3D-печать органов
3D-печать совершила революцию в производственной отрасли, позволив легко создавать сложные и хитроумные конструкции. Но потенциал ее выходит далеко за эти пределы.
- Ученые уже используют 3D-печать для создания живых тканей. Процесс 3D-печати органов, также известный как биопечать, предполагает использование биочернила из живых клеток и каркас из гидрогелевой матрицы.
- Новые достижения позволяют создавать сложные органы, такие как сердце и печень, что может спасти бесчисленное количество жизней – пациентам, нуждающимся в трансплантации, больше не придется ждать донора. Эта технология обладает потенциалом полностью трансформировать сферу медицины.
Искусственный интеллект в здравоохранении
Искусственный интеллект (ИИ) – это технология, которая позволяет машинам выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта.
- В сфере здравоохранения ИИ имеет потенциал, чтобы революционизировать способы диагностики и лечения заболеваний. К примеру, он может медицинские изображения, такие как рентгеновские снимки, МРТ и КТ, анализировать точнее и быстрее, что приводит к ранней диагностике и более эффективному лечению.
- ИИ также может разрабатывать персонализированные планы лечения на основе уникальных характеристик пациента, оптимизировать расходы, просчитывать риски осложнений и повторной госпитализации.
Сфера применения искусственного интеллекта уже сегодня практически безгранична / Фото freepik
Интерфейсы между мозгом и компьютером
Brain – computer interface (BCI) – это тип технологии, позволяющей осуществлять прямую связь между мозгом и компьютером или другим устройством. BCI используют датчики для обнаружения активности мозга и превращения ее в команды для управления внешними устройствами.
- Одним из наиболее перспективных применений BCI является медицинская сфера – скажем, для восстановления коммуникации и движений у людей с параличом или другими неврологическими расстройствами. BCI могут управлять и протезами, позволяя людям с ампутациями выполнять сложные задачи.
- BCI имеют также потенциал в таких областях, как игры и развлечения, позволяя игрокам управлять персонажами мысленно.
Нанотехнологии
Нанотехнологии имеют дело с материалами и структурами размером от 1 до 100 нанометров, что в тысячи раз меньше, чем ширина человеческого волоса. У них очень широкий потенциал.
- В медицине, например, исследователи изучают, как можно революционизировать доставку лекарств к конкретным клеткам или тканям в организме. В энергетике исследователи изучают, как можно сделать действенные солнечные элементы, получив доступные и устойчивые источники энергии. В электронной промышленности нанотехнологии используются для создания более маленьких и более мощных компьютерных чипов.
- Не будем забывать и о пищевой промышленность (для разработки новых упаковочных материалов, которые могут помочь продлить срок хранения продуктов), сельском хозяйстве, строительстве (для создания наноматериалов, которые прочнее, долговечнее и экологичнее), транспорте и многом другом.