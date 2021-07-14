За лічені години кадр Наомі Кемпбелл назбирав понад 190 тисяч лайків. Воно й не дивно, адже це пікантне фото дозволяє насолодитися спокусливими вигинами супермоделі!

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Підписники Наомі Кемпбелл були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

  • "Приголомшлива";
  • "Справжня королева";
  • "Найкраща модель у світі";
  • "Це тіло закохує";
  • "Бездоганні вигини";
  • "Як завжди розкішна";
  • "Дуже гаряча";
  • "Нестримна енергія";
  • "Люблю тебе, Наомі".

Гайда підписуватися на супермодель Наомі Кемпбелл. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно. Тож долучайся до мільйонної армії прихильників красуні!

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