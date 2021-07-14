За лічені години кадр Наомі Кемпбелл назбирав понад 190 тисяч лайків. Воно й не дивно, адже це пікантне фото дозволяє насолодитися спокусливими вигинами супермоделі!
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Підписники Наомі Кемпбелл були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Приголомшлива";
- "Справжня королева";
- "Найкраща модель у світі";
- "Це тіло закохує";
- "Бездоганні вигини";
- "Як завжди розкішна";
- "Дуже гаряча";
- "Нестримна енергія";
- "Люблю тебе, Наомі".
Гайда підписуватися на супермодель Наомі Кемпбелл. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно. Тож долучайся до мільйонної армії прихильників красуні!
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