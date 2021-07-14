За считанные часы кадр Наоми Кэмпбелл собрал более 190 тысяч лайков. Оно и не удивительно, ведь это пикантное фото позволяет насладиться соблазнительными изгибами супермодели!

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Читатели Наоми Кэмпбелл были максимально щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Потрясающая";

"Настоящая королева";

"Самая лучшая модель в мире";

"Это тело влюбляет";

"Безупречные изгибы";

"Как всегда роскошная";

"Очень горячая";

"Неудержимые энергия";

"Люблю тебя, Наоми".

Айда подписываться на супермодель Наоми Кэмпбелл. На ее странице в инстаграме всегда очень и очень жарко. Поэтому приобщайся к миллионной армии поклонников красавицы!