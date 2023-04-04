Вже відомі імена астронавтів, які скоро полетять до Місяця

Як зазначив адміністратор NASA Білл Нельсон, "екіпаж "Артеміди 2" – це тисячі людей, які невтомно працюють, щоб доставити нас до зірок. Це екіпаж людства". А проте першими представниками сучасного людства будуть лиш четверо людей.

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Це командир польоту – Рід Вайзман.

Пілот – Віктор Гловер.

Перший спеціаліст – Крістіна Гаммок Кох.

Другий спеціаліст – Джеремі Хансен.

Їхній політ триватиме приблизно 10 днів. Старт потужної ракети Space Launch System з космічним кораблем Orion заплановано на листопад 2024 року. Екіпаж перевірить можливості та технології, необхідні для життя і роботи людей у космосі.

Зауваж: відбір астронавтів на цю місію здійснювався не тільки за професійними якостями, а й за додатковими: зокрема, в історичну місію до Місяця полетить темношкірий – Гловер, канадець – Хансен, а також перша жінка – Кох.

Artemis 2 має стати продовженням успішної безпілотної місії Artemis 1, завершеної в грудні 2022, і прокладатиме шлях для майбутніх довгострокових дослідницьких місій людини на Місяць, а в перспективі й на Марс.



Екіпаж місії Artemis 2 – Крістіна Кох, Рід Вайзман, Віктор Гловер, Джеремі Хансен / Фото NASA

Знайомимося з астронавтами Artemis 2

Рід Вайзман полетить у космос вдруге, раніше він працював бортінженером на борту Міжнародної станції в Експедиції 41 з травня по листопад 2014 року. У космосі чоловік був понад 165 днів, у тому числі майже 13 годин під час двох виходів за межі орбітального комплексу.

полетить у космос вдруге, раніше він працював бортінженером на борту Міжнародної станції в Експедиції 41 з травня по листопад 2014 року. У космосі чоловік був понад 165 днів, у тому числі майже 13 годин під час двох виходів за межі орбітального комплексу. Віктор Гловер також полетить вдруге. Раніше він був пілотом екіпажу SpaceX Crew-1 NASA, що приземлився 2 травня 2021 року після 168 днів перебування в космосі. Як бортінженер на космічній станції під час Експедиції 64 він мав 4 виходи у відкритий космос.

також полетить вдруге. Раніше він був пілотом екіпажу SpaceX Crew-1 NASA, що приземлився 2 травня 2021 року після 168 днів перебування в космосі. Як бортінженер на космічній станції під час Експедиції 64 він мав 4 виходи у відкритий космос. Крістіна Кох також матиме другий політ. Раніше вона працювала бортінженером на космічній станції в Експедиціях 59, 60 і 61. Кох встановила рекорд найтривалішого одиночного космічного польоту жінки, провівши в космосі 328 днів, і брала участь у першому жіночому виході у відкритий космос (у парі з Джессікою Меїр).

також матиме другий політ. Раніше вона працювала бортінженером на космічній станції в Експедиціях 59, 60 і 61. Кох встановила рекорд найтривалішого одиночного космічного польоту жінки, провівши в космосі 328 днів, і брала участь у першому жіночому виході у відкритий космос (у парі з Джессікою Меїр). Джеремі Хансен матиме свій перший політ у космос. Полковник Збройних сил Канади й колишній пілот-винищувач служив у Центрі управління польотами NASA в Джонсоні, а у 2017 став першим канадцем, якому довірили очолити клас астронавтів NASA й керувати підготовкою кандидатів у астронавти.

Що цікаво, журналісти ще у січні практично на 100% вгадали, прогнозуючи імена майбутніх членів екіпажу місії Artemis 2.