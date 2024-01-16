Мовиться про NGC 6040, викривленої спіральної галактики, і LEDA 59642, круглої спіральної галактики. Їхнє "драматичне космічне зіткнення", як пишуть у НАСА, на щастя, не загрожує наслідками Землі, адже відбувається на безпечній відстані – за 570 мільйонів світлових років. А проте є надзвичайно цікавим для нас явищем.

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Світлина з Габбла може передбачати долю Чумацького Шляху

Зіткнення і злиття галактик є надзвичайно енергійними подіями, хоча й відбуваються дуже повільно. Скажімо, наш Чумацький Шлях давно на шляху до зіткнення – зі своєю найближчою сусідкою галактикою Андромеди (M31).

хоча й відбуваються дуже повільно. Скажімо, наш Чумацький Шлях давно на шляху до зіткнення – зі своєю найближчою сусідкою галактикою Андромеди (M31). Але кінець цього шляху ховається аж за 4 мільярдами років, та й сам процес злиття не буде швидким – це сотні мільйонів років. А все через справді величезні відстані у Всесвіті.



Ось який має вигляд зіткнення двох галактик / Фото ESA, Hubble & NASA

Галактики містять зірки, зіркові системи на кшталт Сонячної, пил, газ і темну матерію. Під час галактичних зіткнень ці складові можуть зазнавати величезних змін. Було б цікаво дізнатися, якою стане Arp 122, коли зіткнення завершиться. Але це станеться ще дуже й дуже нескоро.