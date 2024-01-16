Речь идет о NGC 6040, искривленной спиральной галактике, и LEDA 59642, круглой спиральной галактике. Их "драматическое космическое столкновение", как пишут в НАСА, к счастью, не несет последствий Земле, ведь происходит на безопасном расстоянии – за 570 миллионов световых лет. Но это чрезвычайно интересное для нас явление.

Смотри также Коктейли с собой и выбор премиальности: какой будет барная культура в 2024 году

Фотография с Хаббла может предсказывать судьбу Млечного Пути

Столкновение и слияние галактик являются чрезвычайно энергичными событиями, хотя и происходят очень медленно. Скажем, наш Млечный Путь давно на пути к столкновению – со своей ближайшей соседкой галактикой Андромеды (M31).

хотя и происходят очень медленно. Скажем, наш Млечный Путь давно на пути к столкновению – со своей ближайшей соседкой галактикой Андромеды (M31). Но конец этого пути скрывается аж за 4 миллиардами лет, да и сам процесс слияния не будет быстрым – это сотни миллионов лет. А все из-за действительно огромных расстояний во Вселенной.



Вот как выглядит столкновение двух галактик / Фото ESA, Hubble & NASA

Галактики содержат звезды, звездные системы типа Солнечной, пыль, газ и темную материю. Во время галактических столкновений эти составляющие могут претерпевать огромные изменения. Было бы интересно узнать, какой станет Arp 122, когда столкновение завершится. Но это произойдет еще очень и очень нескоро.