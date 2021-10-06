У якийсь момент – мабуть, раніше, ніж ти очікував – воно руйнується та потребує заміни. Регулярна зміна спортивного взуття важлива для уникнення травм. А ще це допоможе покращити результати на тренуваннях.

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Коли змінювати взуття

Дешеве коштує дорого. Так, це і про взуття також.

Щоб мати найкращі результати на тренуваннях і не травмуватися взуття треба мати хороше.

А ще – розуміти, коли його час змінити.

Так, деякі речі можуть продовжити термін придатності спортивного взуття – якщо не прати його у машинці, зберігати у сухому місці тощо. Але момент необхідної зміни таки настане.



Зміни взуття вчасно – і на тренуваннях все буде гаразд / Фото unsplash

І ось які тому ознаки:

Підошва місцями гладка, оригінальна текстура зношена.

Зморшки посеред підошви.

За натискання рукою матеріал твердіший, ніж зазвичай.

Якщо зігнути, взуття не повертається до початкової форми.

У цьому взутті ти пробіг уже понад 1000 кілометрів сукупно.

Твої ноги чи ступні болять під час бігу.

Взуття більше не симетричне.

На ногах з'явилися мозолі.

Загалом же, якщо твої тренування – це головно біг, міняти взуття треба раз на 350 – 800 кілометрів загальної дистанції. Якщо тренування різні – треба міняти взуття не рідше, ніж раз на рік.