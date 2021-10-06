В какой-то момент – пожалуй, раньше, чем ты ожидал – она разрушается и требует замены. Регулярная замена спортивной обуви важна для предотвращения травм. А еще это поможет улучшить результаты на тренировках.

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Когда нужно менять обувь

Дешевое стоит дорого. Да, это и об обуви тоже.

Чтобы улучшить результаты на тренировках и не травмироваться обувь надо иметь хорошую.

А еще – понимать, когда ее время заменить.

Да, некоторые вещи могут продлить срок годности спортивной обуви – если не стирать ее в машинке, хранить в сухом месте и тому подобное. Но момент необходимой замены таки наступит.



Замени обувь вовремя – и на тренировках все будет хорошо / Фото unsplash

И вот какие поэтому признаки:

Подошва местами гладкая, оригинальная текстура изношена.

Морщины среди подошвы.

При нажатии рукой материал тверже, чем обычно.

Если согнуть, обувь не возвращается к исходной форме.

В этой обуви ты пробежал уже более 1000 километров совокупно.

Твои ноги или ступни болят во время бега.

Обувь больше не симметрична.

На ногах появились мозоли.