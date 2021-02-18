Настоянка Nemiroff Журавлина на коньяку отримала новий сміливий дизайн

У лінійці Nemiroff The Originals оновлення. Незабаром на прилавках можна буде побачити настоянку Nemiroff Журавлина на коньяку у кардинально новому дизайні. Зауважимо, що напій зміниться лише ззовні, адже його легендарний смак традиційно залишається незмінним, що сподобається поціновувачам.

Раніше новий дизайн отримали Nemiroff Original, Nemiroff Delikat та Nemiroff Українська медова з перцем. Тепер же яскравим і сміливим дизайном вирізнятиметься також настоянка Nemiroff Журавлина на коньяку. Men 24 розповість, як змінився дизайн напою.

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Для тих, хто ще не спробував Nemiroff Журавлина на коньяку, ми коротко розповімо про неї. До складу настоянки входять лише натуральні інгредієнти: морс журавлини, концентрований сік журавлини, коньяк, а також настій суцвіття липи. Це створює насичений та сміливий смак з карамельно-фруктовими нотами. Чудовий варіант для любителів оригінальних напоїв.

Що змінилося у дизайні?

1. Форма змінилася з прямокутної на квадратну в основі. Загалом дизайн став виразно іншим. Оновлена форма не лише стильна, а й досить ергономічна – тримати у руці пляшку стало ще зручніше завдяки спеціальній конструкції бокових граней. Ба більше: така пляшка привертає до себе увагу, а також підкреслює статус.

2. Крафтова етикетка. Унікальність напою підкреслюють також нові шрифти, кольори та графічні елементи. Вони характеризують переосмислення історії у сучасному стилі. Така комбінація якісно виділятиметься на прилавках крамниць.

3. Ковпачок створений з турботою про довкілля. Новий екоковпачок виготовлений із безпечних матеріалів, а також не містить Бісфенолу-А. До того ж нові ковпачки, розроблені для бренду Nemiroff, одні з перших у світі, які виготовлені без використання полікарбонату.

4. Захист від підробок. Він забезпечується за допомогою унікальної конструкції корка Колумб для Nemiroff. Він не лише забезпечує максимально міцну фіксацію на вінчику, а й захищає від можливого зняття корка для переливання вмісту пляшки. Зауважимо, якщо ковпачок знімався, то він руйнується. Тож повернути йому первинний вигляд уже не вийде.

Класичний захист, який Nemiroff використовував роками (лазерна дата на склі та ковпачку) залишається і в новому дизайні.



Настоянка Nemiroff Журавлина на коньяку отримала новий дизайн / Фото Nemiroff

Дизайн оновлюється – смак залишається незмінним

Додамо, що зміни стосуються лише зовнішнього вигляду настоянки. Поціновувачі зможуть і далі насолоджуватися легендарним смаком і оригінальною рецептурою продукції.

Нагадаємо, щоє вода, що проходить багаторазову фільтрацію природними мінералами. Саме висока якість сировини, 9 рівнів фільтрації, а також захист від підробок – те, що вже не одне десятиліття виводить горілчану продукцію Nemiroff на провідні позиції у світі!

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