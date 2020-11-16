Яка різниця між настояною та ароматизованою горілками? Що означає infused та flavored? Зрештою, яку з них обрати і чи потрібно взагалі обирати? Men 24 разом із Nemiroff сьогодні відповідають саме на ці запитання.

Men 24 продовжує розкривати тему смаку горілки. Ми вже показали на прикладі Nemiroff, що навіть традиційна горілка таки може і повинна мати смак і розібрались в спиртових інгредієнтах, що формують основу смаку. Тепер поговоримо детальніше про, власне, різницю у смакових горілках та інших інгредієнтах.

Варто собі нагадати Чи повинна горілка мати смак: розбираємося на прикладі відомого українського бренду

Класифікація горілки

Горілка має на три класи, ураховуючи компоненти, з яких вона виготовлена. Коротко пройдемося по кожному з них, щоб показати вам суттєву відмінність.

Горілка – містить у складі, окрім спирту та води, лише цукор;

– містить у складі, окрім спирту та води, лише цукор; Горілка особлива – відрізняється тим, що в рецептурі з'являються мед та ароматичні спирти (липи чи берези, наприклад) ;

– відрізняється тим, що в рецептурі з'являються мед та ароматичні спирти (липи чи берези, наприклад) ; Горілка смакова (flavored / infused) – ця горілка може містити цукор, мед, а також, окрім ароматизованих спиртів, ще й настояні на натуральних інгредієнтах спирти.



Горілка ділиться на три класи / Колаж Nemiroff

Що таке flavored та infused і яка між ними різниця

Flavored – з англійської "ароматний", "ароматизований", у деяких випадках можна перекласти як "приправлений" або "пікантний". А infused – це "настояний", "заряджений", також перекладають як "напоєний", "доповнений". Значення слів, як бачимо, вже вказують на певні відмінності між напоями цих груп загалом, і горілками, звісно, зокрема.

Хоч обидві групи горілок належать до смакових, приємно вражають людські органи чуття, однак мають вони різний баланс аромату й смаку, а також різну технологію створення.

У горілок flavored – акцентований саме аромат, а в infused – смак.

Цікавий факт: вважається, що перша смакова горілка з'явилася у 1986 році у Швеції, і мала вона запах перцю. Новація стала успішною, після чого чимало світових виробників створили свої довгі лінійки горілок flavored.

Однак зауважимо, що згадки про медову горілку з перцем з Немирова датуються ще 18 століттям. Тож ще виникає сумнів, хто ж був першопрохідцем.



Медова з перцем – одна з найпопулярніших смакових горілок / Фото Nemiroff

Про технологію

Коротко пройдемося по процесу створення, щоб показати відмінність приготування такого алкоголю.

Процес створення ароматизованої горілки у дечому нагадує парфумерну справу. Для її створення використовуються мідні перегінні куби – аламбіки, а майстер-дистилятор може вибирати різні частини аромату, щоб досягнути бажаного результату. Для тонкого аромату використовують головну фракцію дистиляції. Якщо ж хочуть отримати сміливий і глибокий аромат – беруть серцевину. Хвостову фракцію використовують, якщо необхідно додати лише нотку до аромату. Однак, flavored напої не мають кольору, інтенсивніші саме по аромату, але не на смак.

Для створення infused, настояних напоїв використовують трави, сухофрукти та спеції. Їх заливають 50-відсотковою водно-спиртовою сумішшю та витримують до готовності. Після цього проганяють, фільтрують та змішують з горілкою. Така настоянка має колір, насичений смак і аромат основного продукту.



Морс з журавлини настоюють на спирту для приготування Nemiroff The Inked Collection Wild Cranberry / Фото Nemiroff

Ароматизована горілка (flavored): що слід знати

Тут треба звернути увагу на важливий нюанс: більшість світових виробників flavored горілок використовують штучні домішки – ароматизатори.

Багато років тому почали вважати, що горілка нудна, бо не має смаку. Що ж, індустрія почула споживача і відповіла безліччю ароматизованих горілок. Почалося все з простих і дещо очевидних ароматів, таких як цитрусові, ваніль чи малина. Однак досить швидко ситуація вийшла з-під контролю – бренди, здавалося, почали крутити колесо рулетки потенційних смаків. Результат – цілий набір абсолютно божевільних смаків, про які більшість з нас не тільки ніколи не знали, що існують, але ймовірно навіть ніколи не вважали можливим.

Тут зібрали приклади найдивніших ароматизованих горілок на ринку, серед яких – бекон, тютюн, пончик в глазурі, розсіл, помідор, капкейк, солона карамель, свіжо зрізана трава, кола, васабі, жувальна гумка чи навіть копчений лосось. Смаки були надзвичайно різні, однак що їх всі об'єднувало – штучні ароматизатори. Тому, пробувати нову ароматизовану горілку завжди було ризиковано.

Тому, репутацію горілки знову було зіпсовано, спочатку відсутністю смаків, потім – не вдалими штучними смаками. Існувала навіть думка, що смакова горілка – це завжди лише спирт і порошок.

Однак, бувають винятки. У певних брендів існує експертиза та налагоджене виробництво flavored горілок на натуральних інгредієнтах уже кілька століть. Беручи до уваги глобальний тренд на натуральність, на це варто звернути окрему увагу. Часто, ця експертиза використовується не лише для створення смакових горілок, але й для горілок особливих. Візьмемо, до прикладу, кілька популярних продуктів Nemiroff, до складу яких входять ароматні спирти на натуральних травах та спеціях. Фахівці створюють їх, компонуючи аромати різної інтенсивності та відбираючи дистиляти в правильній пропорції:

Щоб отримати тонкий аромат квіток липи, як у "Nemiroff De Luxe", технолог відбирає з порції дистиляту спиртового настою квіток липи частину, ближчу до головної фракції.

Щоб досягти густого терпкуватого аромату "Української березової особливої" потрібне серце відгону спиртового настою березових бруньок.

А от пікантний післясмак кмину формує ароматний спирт, відібраний ближче до хвостової фракції спиртового настою насіння кмину.

Такі горілки, до слова, здебільшого прозорі.

Що треба знати про настояну (infused) горілку

Складники горілок infused – тобто, настояних – це різноманітні трави, фрукти, прянощі тощо. Для отримання настоянок інгредієнти заливають водно-спиртовою сумішшю у спеціальних місткостях і витримують до отримання насиченої – infused – витяжки.

Склад таких горілок досить багатий – наприклад, смакові варіанти Nemiroff створюють з кількох десятків трав, меду, перцю чілі, свіжих фруктів та ягід. До того ж більшість інгредієнтів (окрім, наприклад, індійського перцю чілі) вирощені та зібрані в Україні, часто – вручну, для кращого контролю якості.

Такі горілки, зверни увагу, вже мають яскравий насичений колір, разом зі, звісно, сміливим яскравим смаком.

Смакову горілку рекомендують вживати у коктейлях, оскільки у звичайному вигляді вони досить концентровані. Відмінний і перевірений варіант – розбавити з тоніком у пропорції 1:2.



В основі смаку Nemiroff The Inked Collection Burning Pear – натуральна грушева настоянка / Фото Nemiroff

Так що ж обрати – flavored чи infused

А відповідь на це питання вкрай проста: що більше до смаку, те й обирай. Пам'ятай тільки, що:

Напої flavored – мають акцент на ароматі та часто зі штучними домішками (читай уважно склад!),

infused – насиченіші смаком, настояні на натуральних інгредієнтах і рекомендовані до споживання в коктейлях.



Вибирайте той варіант, що припаде до смаку саме вам / Фото Nemiroff

До слова У США горілка на законодавчому рівні отримала право мати "самобутній характер"