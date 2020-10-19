З жовтня 2020 року на зміну традиційній пляшці-штофу Nemiroff прийде новий сміливий дизайн. Такі зміни для продукції масового сегменту зі звичним усім формфактором – це виклик горілчаній індустрії та введення нових стандартів. При цьому, рецептура легендарного напою не змінюється вже багато років, даруючи шанувальникам відмінну якість та неповторний смак.

Новий дизайн отримали Nemiroff Original, Nemiroff Delikat і Nemiroff Українська медова з перцем, візитна картка бренду. Тепер, крім зовнішніх змін, лінійка отримала і нову назву – The Originals, що вказує на заснування та походження бренду, його багатовікову історію, яка досягає 1752 року. Men 24 розказує, як змінився дизайн алкогольного бренду.

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Змінившись ззовні, важливо залишатися вірним собі, своїм принципам і життєвим правилам. Амбітні та неприборкані духом особистості навіть після зовнішніх змін зберігають свою суть, адже у них є стрижень, характер, – прокоментував Юрій Сорочинський, СЕО Nemiroff. – Навіть через десятки років, завоювавши світовий ринок, створивши собі ім'я, Nemiroff The Originals змінюється зовні, але залишається вірним своєю якістю. Новий дизайн, але все той же легендарний смак.

Над новим сміливим дизайном працювало британське агентство, що спеціалізується на створенні рішень для провідних гравців алкогольної індустрії.

Що саме змінилося?

1. Форма змінилася з прямокутної на квадратну в основі, в загальному дизайн став чітко іншим. Оновлена ​​форма не тільки стильна, але і досить ергономічна – тримати її в руці стало ще зручніше завдяки спеціальній конструкції бічних граней. До того ж така пляшка привертає до себе увагу та підкреслює статус.

2. Крафтова етикетка. Унікальність підкреслюють нові шрифти, кольори та графічні елементи, які характеризують переосмислення історії в сучасному стилі. Така комбінація буде якісно виділятися на прилавках магазинів.

3. Новий екоковпачок, виготовлений з безпечних матеріалів і не містить бісфенолу-А. Крім цього, нові ковпачки, розроблені для бренду Nemiroff, одні з перших у світі, виготовлені без використання полікарбонату.

4. Захист від підробок забезпечується за допомогою унікальної конструкції ковпачка Колумб для Nemiroff. Він не тільки гарантує максимально міцну фіксацію на віночку, а й захищає від можливого зняття пробки для переливання вмісту пляшки. Якщо ковпачок знімався, то він руйнується і повернути йому первинний вигляд вже не вийде. Класичний захист, який Nemiroff використовував роками (лазерна дата на склі та ковпачку) залишається і в новому дизайні.



Новий дизайн отримали Nemiroff Original, Nemiroff Delikat і Nemiroff Українська медова з перцем / Фото Nemiroff

Новий дизайн – легендарний смак

Варто відзначити, що зміни стосуються тільки зовнішнього вигляду лінійки. Легендарний смак і оригінальні рецептури продукції залишаються незмінними.