В линейке Nemiroff The Originals обновления. Вскоре на прилавках можно будет увидеть настойку Nemiroff Клюква на коньяке в кардинально новом дизайне. Заметим, что напиток изменится только извне, ведь его легендарный вкус традиционно остается неизменным, что понравится ценителям.

Ранее новый дизайн получили Nemiroff Original, Nemiroff Delikat и Nemiroff Украинская медовая с перцем . Теперь же ярким и смелым дизайном будет отличаться также настойка Nemiroff Клюква на коньяке. Men 24 расскажет, как изменился дизайн напитка.

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Для тех, кто еще не попробовал Nemiroff Клюква на коньяке, мы коротко расскажем о ней. В состав настойки входят только натуральные ингредиенты: морс клюквы, концентрированный сок клюквы, коньяк, а также настой соцветия липы. Это создает насыщенный и смелый вкус с карамельно-фруктовыми нотами. Замечательный вариант для любителей оригинальных напитков.

Что изменилось в дизайне?

1. Форма изменилась с прямоугольной на квадратную в основе. В общем дизайн стал отчетливо другим. Обновленная форма не только стильная, но и достаточно эргономична – держать в руке бутылку стало еще удобнее благодаря специальной конструкции боковых граней. Более того такая бутылка привлекает к себе внимание, а также подчеркивает статус.

2. Крафтовая этикетка. Уникальность напитка подчеркивают также новые шрифты, цвета и графические элементы. Они характеризуют переосмысление истории в современном стиле. Такая комбинация качественно выделяться на прилавках магазинов.

3. Колпачок создан с заботой об окружающей среде. Новый эко-ковпачок изготовлен из безопасных материалов, а также не содержит бисфенола-А. К тому же новые колпачки, разработанные для бренда Nemiroff, одни из первых в мире, которые изготовлены без использования поликарбоната.

4. Защита от подделок. Он обеспечивается с помощью уникальной конструкции пробки Колумб для Nemiroff. Она не только обеспечивает максимально прочную фиксацию на венчике, но и защищает от возможного снятия пробки для переливания содержимого бутылки. Заметим, если колпачок снимался, то он разрушается. Поэтому вернуть ему первоначальный вид уже не получится.

Классическая защита, которую Nemiroff использовал годами (лазерная дата на стекле и колпачке) остается и в новом дизайне.



Настойка Nemiroff Клюква на коньяке получила новый дизайн / Фото Nemiroff

Дизайн обновляется – вкус остается неизменным

Добавим, что изменения касаются только внешнего вида настойки. Ценители смогут и дальше наслаждаться легендарным вкусом и оригинальной рецептуре продукции.

Напомним, что основой совершенного вкуса продукции Nemiroff является вода, которая проходит многократную фильтрацию природными минералами. Именно высокое качество сырья, 9 уровней фильтрации, а также защита от подделок – то, что уже не одно десятилетие выводит водочную продукцию Nemiroff на ведущие позиции в мире!