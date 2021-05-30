Настя Каменских прекрасно знает, что ее соблазнительные формы грех прятать за мешковатой одеждой. Поэтому она с удовольствием выкладывает фото, на которых каждый подписчик может любоваться сексуальными изгибами красавицы. Вот, например, на этот раз она снялась в смелом образе, который подчеркивает глубокое декольте NK!

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Над фотографиями певицы работала талантливая фэшн-фотограф Соня Плакидюк. Кадры получились не только очень яркими и живыми, но и полными сексуальности.

Поэтому мы не удивлены, что серия фото собрала не только более 60 тысяч лайков, но и множество комментариев. Традиционно оставляем для тебя самые лучшие.

"Шикарна";

"Какая же ты красивая";

"Очень подходит этот образ";

"Нет слов. Ты – прекрасна";

"Как всегда пламя";

"Красавица. С годами только лучше";

"Настя, ти просто бомба";

"Первая фотография лучшая".

А какое фото Насти Каменских нравится тебе больше всего. Мы вот колеблемся между вторым и четвертым. Также не устаем призывать поставить лайк Насти Каменских и подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от NK?