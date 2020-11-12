Настя Каменских в откровенном купальнике взбудоражила пользователей сети: горячее фото
Певица Настя Каменских снялась в откровенном купальнике. Горячее фото, которое она выложила на своей странице в инстаграме, изрядно взбудоражило пользователей сети. Наслаждайся жарким кадром 33-летней звезды на Men 24.
Настя Каменских обожает выкладывать в сеть провокационные фото. Правда, на этот раз обошлось без откровенных обнажений. Звезда снялась в купальнике, который активно обсуждают пользователи инстаграма. Смотри на Men 24, что же так взбудоражило подписчиков Насти.
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На горячей фотографии Настя Каменских позирует в белом купальнике. Он вызвал такой же ажиотаж в комментариях, как и сама певица. Для начала предлагаем взглянуть кадр, который она выложила на своей странице в инстаграме.
Некоторые из подписчиков шокирован трусиками, которые натянуты чуть ли не до ушей, а другие – не могут сдерживаться, засыпая ее комплиментами.
- "А зачем так трусы натягивать?";
- "Как всегда эффектная, потрясающая и невероятная. Так держать";
- "Красивая и женственная";
- "Настя, ты – королева";
- "Настя, ты была талантливой певицей. Но как и модель ты – великая";
- "Вот формы";
- "Настя, не сводят мужчин с ума";
- "Что-то давно не было ягодиц";
- "Сексуально";
- "Ух, какая женщина. Мурашки по коже".
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Будем откровенны, мы тоже не до конца понимаем эти странные трусы, которые натягиваются чуть ли не до ушей. Но это вовсе не означает, что Насти Каменских они не подходят. У певицы идеальное тело, поэтому она может им гордиться хоть 24 часа 7 дней в неделю!
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