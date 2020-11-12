Певица Настя Каменских снялась в откровенном купальнике. Горячее фото, которое она выложила на своей странице в инстаграме, изрядно взбудоражило пользователей сети. Наслаждайся жарким кадром 33-летней звезды на Men 24.

Настя Каменских обожает выкладывать в сеть провокационные фото. Правда, на этот раз обошлось без откровенных обнажений. Звезда снялась в купальнике, который активно обсуждают пользователи инстаграма. Смотри на Men 24 , что же так взбудоражило подписчиков Насти.

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На горячей фотографии Настя Каменских позирует в белом купальнике. Он вызвал такой же ажиотаж в комментариях, как и сама певица. Для начала предлагаем взглянуть кадр, который она выложила на своей странице в инстаграме.

Некоторые из подписчиков шокирован трусиками, которые натянуты чуть ли не до ушей, а другие – не могут сдерживаться, засыпая ее комплиментами.

"А зачем так трусы натягивать?";

"Как всегда эффектная, потрясающая и невероятная. Так держать";

"Красивая и женственная";

"Настя, ты – королева";

"Настя, ты была талантливой певицей. Но как и модель ты – великая";

"Вот формы";

"Настя, не сводят мужчин с ума";

"Что-то давно не было ягодиц";

"Сексуально";

"Ух, какая женщина. Мурашки по коже".

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