Від діафрагми залежить дихання. А від того, як ми дихаємо, залежить і загалом наше здоров'я, і фізичний стан, і навіть інтелектуальний розвиток.
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Диханням можна і треба керувати
Правильне дихання чоловік повинен ставити змолоду – щоб формувати витривалість та силу. Саме завдяки правильній системі дихання можна самостійно коригувати та підвищувати ці показники.
А що у нас відповідає за дихання?
Ну, легені, звісно. Але насправді далеко не тільки. Чомусь дуже часто забувають про найважливіший м'яз людського організму – діафрагму.
Діафрагма: що це і чим важлива
Діафрагма – це м'яз, який розмежовує грудну та черевну порожнини. Виконує вона 4 важливі функції (одну статичну та три динамічні):
- Статична – це підтримка коректних взаємодій органів грудної та черевної порожнин. Далі про динамічні.
Диханням можна керувати, а діафрагму треба тренувати – пам'ятай про це / Фото 24Life
- Респіраторна – рухи діафрагми забезпечують основний об'єм повітря, який надходить до легень. Простіше кажучи, скорочення діафрагми дозволяє нам робити, власне, вдих.
- Кардіо-васкулярна – рухи діафрагми забезпечують підвищення внутрішньочеревного тиску, чим змушують рухатися лімфу, а ще й витискають кров із печінки (і так формують постійний відтік венозної крові до серця).
- І моторно-харчова – себто, діафрагма дуже допомагає переміщенню їжі по стравоходу.
Як бачимо, важливішого м'язу таки нема. А раз це м'яз – його можна тренувати!
Діафрагму треба тренувати
Чоловікам однозначно слід тренувати та розвивати діафрагму.
- Способів багато: біг, силові заняття та спеціальні дихальні вправи.
- До слова, не складні: короткі затримки дихання, зменшення кількості вдихів та видихів після фізичних вправ.