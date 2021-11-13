З розвитком астрономії та інших наук, розуміння природи радіохвиль тощо – вчені змогли почати вивчати космос глибше. Тобто, не тільки світло, а й інші електромагнітні випромінювання.

З 1930-х завдяки радіотелескопам вчені малювали карту галактик. І, зрештою, навіть сформували теорію Великого Вибуху. Не дивно, що й сьогодні тема телескопів суперактуальна. Розповідаємо про найбільші та найвідоміші.

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Найбільші та найвідоміші космічні телескопи

Космічний телескоп Хаббл (Hubble Space Telescope)

Цей телескоп запрацював у 1990. Апарат кілька разів ремонтували, а проте, що цікаво, він досі працює.

Його заслуга – точніше визначення віку Всесвіту, виявлення більшої кількості супутників біля Плутона, спостереження за галактиками у молодому Всесвіті, моніторинг космічної погоди на екзопланетах та багато іншого.

Зараз Hubble однією з 4 "великих обсерваторій" NASA (разом із телескопом Спітцер, обсерваторією гамма-променів Комптон та рентгенівською обсерваторією Чандра).



Телескоп Хаббл / Фото hubblesite

Космічний телескоп Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope)

Це наступник Хаббла, але – його ще не запустили. Цю дату кілька разів переносили, утім, ймовірно, у грудня він таки запрацює.

На відміну від Хаббла, Вебб розташований далеко від Землі, що добре, бо він побачить більше, але погано, бо ремонтні бригади до нього не доберуться.

Основні теми дослідження Вебба – перше світло у Всесвіті, утворення перших галактик, формування зірок, і навіть пошук життя (особливо на екзопланетах).



Телескоп Вебба (таким він мав би бути в космосі, коли запрацює) / Фото ESA

Великий міліметровий/субміліметровий масив Атакама (ALMA)

Цей телескоп розташований у Чилі, він має 66 приймачів (тобто – унікальну чутливість).

А його особливість – вивчення пилу у молодих планетних системах, зірках та галактиках, щоб бачити, як утворюються космічні об’єкти. Працює ALMA з 2013 року.

З відомих результатів – найчіткіше зображення зірки Бетельгейзе та точні вимірювання маси чорної діри.



Великий масив Атакама – ALMA / Фото ESO

Дуже великий масив імені Карла Янського (Karl G. Jansky Very Large Array)

Це набір із 27 телескопів у пустелі Нью-Мексико, побудовані упродовж 1970-х.

Відомі відкриття – лід на Меркурії, зазирання у пиловий центр Чумацького Шляху.

Одне з основних завдань – спостереження за утворенням чорних дір.



Дуже великий масив Янського / Фото Wikimedia

Обсерваторія Кека (W.M. Keck Observatory)

Подвійні телескопи в Обсерваторії Кека на Гаваях є найбільшими оптичними та інфрачервоними телескопами. Працюють з 1993 – 1996 років.

Деякі з їхніх головних відкриттів – виявлення першої екзопланети, яка транзитує повз батьківську зірку.

А також і вивчення руху зірок у сусідній галактиці Андромеди.



Обсерваторія Кека на Гаваях / Фото Keck Observatory

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.