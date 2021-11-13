С развитием астрономии и других наук, понимания природы радиоволн и так далее – ученые смогли начать глубже изучать космос. То есть не только свет, но и другие электромагнитные излучения.

С 1930-х благодаря радиотелескопам учёные рисовали карту галактик. И, наконец, даже сформировали теорию Большого Взрыва. Неудивительно, что сегодня тема телескопов суперактуальна. Рассказываем о самых больших и самых известных.

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Крупнейшие и известнейшие космические телескопы

Космический телескоп Хаббл (Hubble Space Telescope)

Этот телескоп заработал в 1990. Аппарат несколько раз ремонтировали, однако, что интересно, он до сих пор работает.

Его заслуга – более точное определение возраста Вселенной, выявление большего количества спутников у Плутона, наблюдение за галактиками в молодой Вселенной, мониторинг космической погоды на экзопланетах и ​​многое другое.

Hubble также является одной из 4 "больших обсерваторий" NASA (вместе с инфракрасным телескопом Спитцер, обсерваторией гамма-лучей Комптон и рентгеновской обсерваторией Чандра).



Телескоп Хаббл / Фото hubblesite

Космический телескоп Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope)

Это преемник Хаббла, но его еще не запустили. Эту дату несколько раз переносили, однако, вероятно, в декабре он таки заработает.

В отличие от Хаббла, Уэбб юудет расположен далеко от Земли, что хорошо, потому что он увидит больше, но плохо, потому что ремонтные бригады до него не доберутся.

Основные темы исследования Вебба – первый свет во Вселенной, образование первых галактик, формирование звезд, а также поиск жизни (особенно на экзопланетах).



Телескоп Вебба (таким он должен быть в космосе, когда заработает) / Фото ESA

Большой миллиметровый/субмиллиметровый массив Атакама (ALMA)

Этот телескоп расположен в Чили, работает с 2013 года. и имеет 66 приемников (то есть – уникальную чувствительность).

Его особенность – изучение пыли в молодых планетных системах, звездах и галактиках, чтобы видеть, как образуются космические объекты.

Из известных результатов – наиболее четкое изображение звезды Бетельгейзе и точное измерение массы черной дыры.



Большой массив Атакама – ALMA / Фото ESO

Очень большой массив имени Карла Янского (Karl G. Jansky Very Large Array)

Это набор из 27 телескопов в пустыне Нью-Мексико, построенных на протяжении 1970-х.

Известные открытия – лед на Меркурии, заглядывание в пылевой центр Млечного Пути.

Одна из основных задач – наблюдение за образованием черных дыр.



Очень большой массив Янского / Фото Wikimedia

Обсерватория Кека (WM Keck Observatory)

Двойные телескопы в Обсерватории Кека на Гавайях являются самыми большими оптическими и инфракрасными телескопами. Работают с 1993 – 1996 годов.

Некоторые из их главных открытий – обнаружение первой экзопланеты, которая транзитирует мимо родительской звезды.

А также изучение движения звезд в соседней галактике Андромеды.



Обсерватория Кека на Гавайях / Фото Keck Observatory

Отметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.