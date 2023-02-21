А проте навіть на сьогодні телескоп Вебба зробив вже чимало неймовірних відкриттів. Адже він здатен збирати достатньо світла від астрономічних об'єктів – від народжуваних зірок до екзопланет, – щоб виявити, з чого вони зроблені і як рухаються в космосі.

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Таємниці Туманності Південне Кільце

Туманність Південне Кільце вчені завжди вважали досить непримітною. Мовляв, це просто вмираюча зоря, білий карлик, яка викинула свої зовнішні прошарки. Вчені також знали, що там є інша, не вмираюча, зоря, частина подвійної системи, прихована під яскраво освітленим газом.

Але приголомшливе зображення з "Вебба" показало, що все не так просто. Білий карлик не був невидимий, як очікували вчені, а світився червоним в оточенні серпанку холодного газу. Звідки взявся цей газ? Єдине логічне пояснення – туманність приховує третю зірку.



Стовпи творіння / Фото НАСА

Зірки, народжені в Стовпах творіння

Стовпи творіння в Туманності Орла – одне з найбільш знакових зображень космічного телескопа Габбл. Він зафіксував вражаючі хмари цієї структури, але не зміг побачити, що відбувається всередині Стовпів. Завдяки інфрачервоному зображенню з "Вебба" вдалося зафіксувати у Стовпах численні протозірки, крихітні червоні крапки на димчастому тлі, скупчення пилу і газу, кожне з яких у багато разів більше за нашу Сонячну систему.

Це – молоді зірки, вони тільки у процесі ущільнення. Та в якийсь момент там починає горіти водень, і тоді раптово температура підскакує приблизно до 2 мільйонів градусів Цельсія. Зображення цих процесів можуть допомогти нам зрозуміти, як формуються зірки, серед яких і наше Сонце.



Екзопланета HIP65426b / Фото НАСА

Зображення екзопланет від "Вебба" – перелом в астрономії

Вчені відкрили перші екзопланети в 1990-х, сьогодні відомо понад 3000 таких. Проте лише до двох десятків були безпосередньо сфотографовані – вони просто дуже далеко. Але не для "Вебба"! У вересні він зробив своє перше безпосереднє фото екзопланети, і це був переломний момент для астрономії.

Планету з назвою HIP65426b відкрили у 2017, це колосальний газовий гігант, приблизно в 12 разів більший за Юпітер. Але щоб побачити цю планету, вчені використовували дві камери "Вебба", кілька фільтрів і коронографи телескопа – інструменти, які блокували світло центральної зірки.



Галактика Фантом / Фото НАСА

Повторне фото Галактики Фантом

Галактику Фантом важко знайти в нічному небі, але її блиск далеко не невидимий. На оптичному зображенні "Габбла" галактика M74 показала свою ідеальну спіральну структуру й розподіл зірок, які розходяться від променистого центру у формі рукавів.

Але нове зображення "Вебба" – в інфрачервоному діапазоні – виявляє навіть волокнисті структури пилу і газу, що випромінюють тепло й виходять з яскравого центру, забарвленого в яскравий синій. Комбіноване ж з "Габбла" і "Вебба" зображення просто вражає.



Зірка Вольфа-Райє WR140 / Фото НАСА

Таємничі брижі навколо зірки Вольфа-Райє

У липні "Вебб" зробив зображення далекої зірки Вольфа-Райє (WR140), і ніби нічого особливого, але навколо неї розташований візерунок просто нереально хвилеподібний – з концентричних кілець, які мають своєрідну коробчасту форму, і є цілком реальними об'єктами (серією оболонок навколо зірки).

До слова, зірки типу Вольфа-Райє – це масивні зорі, які перебувають майже наприкінці свого життя, вже випустивши більшу частину свого водню в космос. А кільця навколо WR140 виникли через її взаємодію з меншою зіркою-компаньйонкою.