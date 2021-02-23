Худшее, что может произойти с твоей сексуальной жизнью, – рутина. Поэтому нужно позаботиться не только об изменении поз, но и локаций для занятия любовью. К твоему вниманию рейтинг самых странных мест для занятия сексом. Проверь, какие из них вы уже испытали вдвоем.

Если мысли о наручниках, кляпах и других БДСМ-аксессуарах вас не возбуждают, есть возможность иначе освежить свою интимную жизнь. Для этого, например, можно заняться сексом в неожиданном для себя месте. И говорится однозначно не о кухне или ванной.

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1. Секс в машине

Секс в машине сложно назвать чем-то экзотическим. Но он однозначно пропитан адреналином. И говорится здесь не о занятиях любовью во время движения. Это мы ни в коем случае не рекомендуем делать. Адреналин может подарить место, где вы припаркуете автомобиль. Поэтому не слишком рекомендуем выбирать оживленную улицу или паркинг. Также не стоит предаваться страсти рядом со своим или ее домом. Ты же не хочешь, чтобы соседи стали свидетелями вашей интимной встречи.

2. Секс в лифте

Особенность этого вида секса заключается в том, что в любой момент вы можете быть пойманы с поличным. Мы рекомендуем выбирать ночное время, а также избегать лифтов, оснащенных камерой наблюдения. К слову, если вы застряли в лифте, можете не спешить вызвать службу спасения. Сначала отдайтесь страсти, а потом уже рассуждайте о том, чтобы выбраться из тесной и душной кабинки.



Секс в лифте – одна из самых популярных фантазий / Фото Tayla_Face

3. Секс в общественной уборной

А почему бы не попробовать заняться сексом в туалете. Например, пойти посреди скучного сеанса кино, чтобы подарить друг другу огромное удовольствие. Также можно заняться любовью после романтического ужина. Главное – не слишком наедаться, чтобы не испортить приятные ощущения.

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4. Секс в каноэ

Лето не за горами, поэтому уже можно планировать интересные варианты времяпрепровождения вместе. Главное в этом виде секса – уметь держать равновесие, избегать резких колебаний, а также быть осторожными, чтобы вас никто не застукал. В крайнем случае можете забавно хлюпнутся в воду.

5. Секс в раздевалке магазина

Если твоя возлюбленная не может отказать себе от шопинга, то вы можете устроить сексуальные забавы в раздевалке. Но пока эту идею мы предлагаем отложить на лучшие времена. А еще стоит выбрать для себя тот магазин, в который затем можно будет не возвращаться. Любимый магазин для таких оказий лучше вообще не рассматривать.

6. Секс на работе

Еще одно не слишком банальное место для занятия сексом. Если вы коллеги, то вам нужно быть крайне осторожными, чтобы вас через эту безумную затею не уволили с работы. Следует убедиться, что нет никаких камер, а также возможных свидетелей. Лучше всего для этого занятия выбрать выходные, ведь в офисе гораздо меньше людей, что развязывает вам руки.



Стоит убедиться, что вас в офисе никто не поймает с поличным / Фото Shutterstock

Конечно же, совсем не обязательно серьезно относиться к нашим советам. Все эти локации должны вдохновить тебя на эксперименты не только в постели. Занимайтесь любовью, узнавайте друг друга, а также не забывайте о том, что секс не должен превращаться в рутину. Только в таком случае вы сможете получать максимум удовольствия каждый раз!