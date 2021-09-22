Шеф-кухар Джо Дафф розповідає, що випивав цей коктейль до або після тренування. І найцінніше у цьому напої те, що він максимально смачний і корисний.

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"Після того, як я вип'ю коктейль, я зазвичай не голодний до кінця дня. Зазвичай я п'ю його вранці, тож можу годинами обходитися без їжі", – розповідає Дафф.

Він пояснює це тим фактом, що коктейль містить багато білка, а також трохи кофеїну. Усе це вкупі дозволяє не лише наситити організм необхідною енергією, а й забути про шкідливі перекуси.

Як приготувати коктейль для схуднення

Інгредієнти:

1 склянка молока – Дафф використовує ванільне або мигдалеве;

– Дафф використовує ванільне або мигдалеве; 1 банан – він обирає фрукт середнього або маленького розміру;

– він обирає фрукт середнього або маленького розміру; 45 грамів шоколадного сиропу Hershey's – у нього низький вміст вуглеводів;

– у нього низький вміст вуглеводів; 3 столові ложки чорного какао-порошку – це дозволяє відтворити смак і текстуру печива Oreo;

– це дозволяє відтворити смак і текстуру печива Oreo; 1 ложка протеїнового порошку – Дафф додає його, щоб збільшити кількість білку;

– Дафф додає його, щоб збільшити кількість білку; 2 – 3 чашки льоду – щоб охолодити коктейль.

Усі ці компоненти він закидає у блендер, щоб змішати їх. Потім переливає отриманий коктейль у склянку та поливає його збитими вершками й присипає чорним какао-порошком.

Дивися на відео, як Джо Дафф готує коктейль для схуднення:

"Це законне Oreo у формі смузі", – розповідає він.

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Спробуй приготувати цей коктейль. З його допомогою ти не лише споживатимеш достатню кількість білка, а й забудеш про голод на кілька годин. А це, своєю чергою, позитивно вплине на твою вагу. Головне – не перестаратися з сиропом.